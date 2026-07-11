El calor persiste con noches tropicales y hasta 39 grados pese al descenso de las temperaturas

España afronta este sábado una jornada de transición tras el final oficial de la segunda ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas respecto a los días anteriores, especialmente en el oeste y el norte peninsular. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo muy cálido en buena parte de España y los modelos apuntan a un nuevo ascenso térmico a partir del domingo, aunque por el momento no se considera una nueva ola de calor ni se han decretado alertas en ninguna Comunidad Autónoma.

La previsión de la Aemet indica que las temperaturas máximas experimentarán un descenso respecto a los días previos, especialmente en Galicia y la cornisa cantábrica, donde la entrada de aire algo más fresco permitirá moderar los registros.

A pesar de ello, las máximas seguirán superando los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular. Además, se alcanzarán entre 38 y 39 grados en algunos puntos de Castilla-La Manca.

Noches tropicales y riesgo de tormentas

El alivio tampoco llegará durante la madrugada. La Aemet prevé que las temperaturas mínimas permanezcan por encima de los 20 grados en buena parte del litoral mediterráneo y en diversas zonas urbanas del este y del sur peninsular. La elevada temperatura del mar Mediterráneo contribuirá a mantener esas noches tropicales.

En cuanto al estado del cielo, predominará el tiempo estable, aunque durante la tarde crecerán nubes de evolución en áreas montañosas del norte y del oeste de la Península. La agencia no descarta chubascos y tormentas de carácter local en los Pirineos, en algunos puntos de Castilla y León y Galicia.

Mientras tanto, en Canarias continuará el régimen habitual de alisios, con nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y tiempo estable en el resto del archipiélago.