El calor asfixiante da paso este domingo a fuertes tormentas con granizo y alertas en varias comunidades

El calor vuelve a ser uno de los protagonistas de este domingo en buena parte de España, aunque con mayor inestabilidad y mucha presencia de nubes. La tarde estará marcada por la aparición de tormentas fuertes en el Cantábrico oriental, donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos más importantes de la jornada.

De hecho, la situación de calor y tormentas ha llevado a activar avisos meteorológicos en varias comunidades. En Cataluña, Navarra y el País Vasco se ha establecido el aviso naranja entre las 13:00 y las 20:00 horas. En el caso del País Vasco, además, el aviso baja a amarillo entre las 21:00 y las 23:00 horas. También hay avisos amarillos en Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja y Castilla y León durante la tarde, mientras que Asturias y Castilla y León mantienen otro entre la medianoche y las 02:00 horas.

Fuera de esas zonas de tormenta, el ambiente seguirá siendo, en líneas generales, estable. Predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas en la Península y Baleares, aunque la jornada comienza con nubes bajas en Galicia y en algunos puntos de la fachada mediterránea, donde pueden aparecer bancos de niebla dispersos.

Con el avance de las horas crecerán las nubes de evolución en amplias áreas del centro y de la mitad norte, favoreciendo los chubascos y tormentas en el área cantábrica y norte de Galicia que es probable sean fuertes y vayan con granizo en el Cantábrico oriental. De forma más aislada, esas precipitaciones también pueden alcanzar otros puntos del norte y noroeste peninsular, además del extremo oriental del sistema Ibérico.

En Canarias predominan los intervalos nubosos. Las posibles lluvias débiles y dispersas en las islas montañosas tenderán a desaparecer conforme avance el día, dejando cada vez más claros.

Temperaturas

El calor continuará siendo otro de los grandes rasgos de la jornada. Aemet prevé que las temperaturas máximas superen los 35 grados en Baleares y en amplias zonas del centro y del interior de la mitad oriental peninsular. Incluso se pueden alcanzar los 38 grados en regiones del nordeste, el Cantábrico oriental y Mallorca. En cambio, las máximas bajarán en Canarias y en las vertientes atlántica y cantábrica, con un descenso que será especialmente acusado en Galicia y el oeste de Castilla y León.

En cuanto a las mínimas, descienden en el cuadrante noroeste, mientras aumentan en el nordeste y en Baleares. En buena parte del litoral mediterráneo, el Cantábrico oriental, zonas de ambas mesetas y áreas del sureste y nordeste peninsular, durante la madrugada los termómetros no bajarán de los 20 grados.

Además, la calima permanecerá en Baleares y en la mitad oriental de la Península. En cuanto al viento, soplará de componente este con intensidad moderada en Baleares y el tercio oriental peninsular, mientras en el resto predominarán las componentes oeste y sur. El viento también se dejará notar con intensidad moderada en la meseta Norte, el Cantábrico oriental y los litorales de Galicia y del sur peninsular. En Canarias continuará el alisio moderado.