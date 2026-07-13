Alerta de la AEMET: calor extremo en el este y fuertes tormentas con granizo en el norte

La jornada de este lunes 13 de julio estará marcada por un tiempo estable en la mayor parte del país, aunque con algunos focos de inestabilidad que podrán dejar chubascos y tormentas de intensidad significativa en puntos concretos del norte y nordeste peninsular. Las temperaturas volverán a ser protagonistas, con valores especialmente elevados en Baleares y en el tercio este de la Península, mientras que en el Cantábrico oriental se espera un descenso notable de las máximas. Además, la presencia de calima afectará al tercio oriental peninsular y al archipiélago balear.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos durante este lunes en varias comunidades autónomas. Aragón combina avisos por altas temperaturas y tormentas, mientras que Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana permanecen bajo aviso por calor. En el caso de Baleares, además, algunas zonas alcanzan un nivel de riesgo superior durante las horas centrales del día. La mayor parte de estos avisos estarán vigentes entre el mediodía y la tarde, coincidiendo con el periodo de mayor intensidad del calor y, en el caso del nordeste, con el desarrollo de tormentas.

La situación atmosférica estará dominada por el predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio nacional. No obstante, la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península favorecerá la aparición de abundante nubosidad en el Cantábrico y Galicia. En el oeste de esta comunidad serán probables las precipitaciones ocasionales, mientras que en otras zonas del norte y noroeste peninsular se alternarán intervalos de nubes medias y altas.

Con el avance de la tarde crecerá la nubosidad de evolución, especialmente en el noroeste peninsular. Esa evolución favorecerá la formación de chubascos y tormentas ocasionales en distintos puntos de Galicia y Asturias, aunque el mayor riesgo se concentrará en el interior del nordeste peninsular. En las regiones del valle del Ebro, el Pirineo occidental y áreas próximas, estas tormentas podrán alcanzar intensidad localmente fuerte e ir acompañadas de granizo.

La calima continuará siendo otro de los fenómenos destacados de la jornada. El polvo en suspensión afectará al tercio este peninsular y a Baleares, una circunstancia que puede reducir la visibilidad en algunos momentos y contribuir a una mayor sensación de bochorno, especialmente en las zonas donde las temperaturas serán más elevadas.

El viento soplará moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular y de componente sur en la costa occidental de Galicia. En el resto de la Península será en general flojo, con predominio de las componentes oeste y sur, salvo en el Cantábrico, donde dominará el viento del norte, y en la fachada oriental, donde predominará el viento del este. En Baleares el viento será de flojo a moderado del este, con tendencia a rolar a componente sur.

🌡️ Contraste de temperaturas para comenzar la semana: ambiente normal o incluso algo fresco en el oeste peninsular; en el este y Baleares el calor será muy intenso. ➡️Ese calor podría extenderse al resto del territorio a finales de semana y comienzos de la siguiente. pic.twitter.com/NSLVJuILmP — AEMET (@AEMET_Esp) July 12, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, con una bajada especialmente acusada en el Cantábrico oriental. En cambio, en el nordeste apenas se esperan variaciones. El ascenso de las máximas será la tendencia dominante en el tercio sur, Baleares, la Comunidad Valenciana y zonas próximas, mientras que en el resto del país los cambios serán escasos.

Los registros más elevados volverán a concentrarse en amplias áreas del este y del sur. Se superarán los 35 grados en Baleares, el tercio este peninsular, las zonas del valle del Guadalquivir, la meseta sur y el entorno de Alborán. Además, algunas comarcas del nordeste peninsular y Mallorca podrán alcanzar los 38 grados, consolidándose como los puntos con mayor calor de la jornada.

Respecto a las temperaturas mínimas, predominarán los ascensos en el nordeste peninsular, mientras que descenderán en el resto de la mitad norte y también en la meseta sur. En el resto del territorio apenas se esperan cambios significativos. Las noches seguirán siendo cálidas en buena parte del litoral mediterráneo y del tercio nordeste, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados.

En Canarias continuará el régimen de alisios moderados, sin grandes cambios en la situación meteorológica del archipiélago. Las temperaturas se mantendrán estables y agradables, con valores previstos de entre 22 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 19 a 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, dentro de un ambiente propio de la época del año.