Media España en alerta por calor extremo y fuertes tormentas con granizo

La jornada de este martes estará marcada por un tiempo estable en la mayor parte del país, aunque la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península favorecerá un escenario más inestable en algunas zonas del norte. Mientras predominan los cielos poco nubosos o despejados en amplias áreas del territorio, las tormentas volverán a ganar protagonismo durante la tarde en puntos concretos, especialmente en Asturias y el nordeste de Galicia, donde podrán ser fuertes y estar acompañadas de granizo. A este panorama se sumará un nuevo ascenso de las temperaturas, con valores muy elevados en amplias zonas de la Península y Baleares.

En cuanto al estado de avisos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos por temperaturas altas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. Además, Asturias y Galicia cuentan con avisos por lluvias y tormentas, coincidiendo con las zonas donde se espera la mayor inestabilidad de la jornada.

Durante la mañana, la mayor parte del país disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Sin embargo, en Galicia y el área cantábrica occidental predominarán los cielos nubosos o cubiertos debido a la influencia del sistema de bajas presiones. También se esperan nubes bajas al inicio del día en el Cantábrico oriental, el alto Ebro, el este de Cataluña y Mallorca, aunque la tendencia será a que los cielos se vayan abriendo conforme avance la jornada.

A partir de la tarde crecerá nubosidad de evolución en los tercios norte y este peninsulares, dando lugar a chubascos y tormentas dispersos. Los fenómenos más intensos se concentrarán en Asturias y el nordeste de Galicia, donde existe una alta probabilidad de que las tormentas sean fuertes y puedan ir acompañadas de granizo. Además, aunque con menor probabilidad, también podrían registrarse tormentas localmente fuertes en puntos del interior del este peninsular.

Las primeras horas del día podrán comenzar con bancos de niebla dispersos en zonas del Cantábrico, Galicia, el alto Ebro, el este de Cataluña y Mallorca. A ello se añadirá la presencia de calima en el extremo oriental de la Península y en Baleares, un fenómeno que podría reducir ligeramente la visibilidad en esas áreas.

14/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

El calor seguirá intensificándose en buena parte del territorio. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, mientras que las mínimas también subirán ligeramente en la mayoría de las regiones, con la excepción de Navarra, donde se prevé un descenso de las temperaturas nocturnas. Los valores más elevados se registrarán en Baleares y en amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular, además de áreas de Alborán.

Se espera que los termómetros superen los 35 grados en Baleares y en extensas zonas del centro, sur y mitad oriental de la Península. En algunos puntos del tercio nordeste, del interior del sureste peninsular e incluso de Mallorca, las máximas podrían alcanzar los 40 grados. Además, continuarán las noches tropicales en el litoral mediterráneo, así como en el tercio nordeste y el sureste peninsulares, además de algunos puntos de la Meseta Sur.

En Canarias, la situación será estable y estará acompañada por el régimen habitual de alisios, con viento de flojo a moderado. En la provincia de Las Palmas, las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 26 grados, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 22 y los 28 grados. Estos registros permitirán disfrutar de una jornada con condiciones agradables, en contraste con las máximas superiores a los 35 grados que se esperan en numerosas zonas del territorio peninsular y en Baleares.