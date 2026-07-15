Alerta roja por calor extremo en Aragón y Valencia: los termómetros rozarán los 42 grados

La jornada de este miércoles estará marcada por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de los cielos despejados o poco nubosos en amplias zonas del territorio. No obstante, habrá algunas excepciones. En el Cantábrico y en Galicia se esperan cielos nubosos o cubiertos, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental. Además, a medida que avance la tarde crecerá nubosidad de evolución en la cordillera Cantábrica y en los interiores del tercio este peninsular, favoreciendo la aparición de tormentas en algunos puntos.

Las tormentas tendrán mayor probabilidad en la provincia de Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia. Estos fenómenos podrán ir acompañados de rachas muy fuertes de viento e incluso de granizo, por lo que conviene prestar atención a su evolución. Además, aunque con una probabilidad más baja, también podrían desarrollarse tormentas en el sistema Ibérico turolense y en las sierras prelitorales de Tarragona durante la segunda mitad del día.

En cuanto a otros fenómenos, serán probables las brumas en el interior de las regiones cantábricas, en el alto Ebro y en Galicia. También se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península y en Baleares, una circunstancia que puede reducir la visibilidad y contribuir a una mayor sensación de calor en estas zonas.

A pesar de todos estos fenómenos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en buena parte del país y por tormentas en varios puntos del este peninsular. El nivel máximo corresponde a Aragón y la Comunidad Valenciana, donde el aviso rojo por calor permanecerá activo durante las horas centrales y la tarde. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia estarán bajo aviso naranja por temperaturas muy elevadas, mientras que la Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja tendrán aviso amarillo por calor. Además, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana cuentan también con avisos por tormentas, con nivel amarillo en Castilla-La Mancha y Murcia, y naranja en la Comunidad Valenciana debido a la previsión de fenómenos más intensos.

En cuanto al viento, soplará poniente moderado en el Estrecho y en el golfo de Cádiz. En el Cantábrico predominará el viento flojo de componente norte, mientras que en el resto del territorio los vientos serán del oeste y tenderán a intensificarse durante la tarde. En las áreas donde se desarrollen tormentas podrán producirse rachas muy fuertes asociadas a estos fenómenos.

⚠️🔴 AVISOS ROJOS | Temperaturas máximas muy altas. 🌡️ El miércoles 15 se superarán 42 °C en las zonas Litoral norte y Litoral sur de la provincia de Valencia y en la Ribera Del Ebro de Zaragoza. ➡️ ¡Peligro extraordinario! Sigue las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/KYrxYDtODy — AEMET (@AEMET_Esp) July 14, 2026

Las temperaturas y Canarias

El ambiente será especialmente caluroso en buena parte del país. Se esperan temperaturas significativamente altas en Baleares, las zonas de Alborán, el valle del Guadalquivir y en la mitad este peninsular. De hecho, como lo marcan los avisos por altas temperaturas, el calor será especialmente intenso en el prelitoral de la Comunidad Valenciana y en la ribera del Ebro a su paso por Zaragoza, donde los registros serán especialmente elevados.

Las temperaturas máximas subirán en los archipiélagos, en las regiones mediterráneas y en el cuadrante suroeste. El ascenso será notable en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Por el contrario, descenderán en el área cantábrica, Navarra, La Rioja y zonas próximas, mientras que en el resto del territorio apenas se esperan cambios respecto a la jornada anterior.

Durante las horas centrales del día se superarán los 35 grados en amplias zonas de Baleares y de la Península, con la excepción del Cantábrico, Extremadura y el cuadrante noroeste. Además, se alcanzarán valores de entre 38 y 40 grados en el tercio este, el valle del Guadalquivir y Mallorca. Los registros más elevados se esperan en el valle del Ebro y en los prelitorales de Valencia, donde los termómetros podrán llegar hasta los 42 grados.

Las temperaturas mínimas también tenderán a subir ligeramente, salvo en el litoral atlántico gallego. Persistirán las noches cálidas, especialmente en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos, donde las mínimas quedarán por encima de los 20 a 25 grados, dificultando el descenso térmico durante la madrugada.

El episodio de calor continuará siendo el aspecto más destacado de la jornada. Las temperaturas significativamente altas afectarán a Baleares, las zonas de Alborán, el valle del Guadalquivir y gran parte de la mitad oriental peninsular. Los ascensos más acusados se producirán en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. En numerosas zonas se rebasarán los 35 grados, mientras que en el tercio este, el valle del Guadalquivir y Mallorca se alcanzarán entre 38 y 40 grados. Los valores más elevados se esperan en el valle del Ebro y en los prelitorales de Valencia, donde podrán registrarse hasta 42 grados.

Además, las noches seguirán siendo muy cálidas en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos, con mínimas superiores a los 20 y, en algunos casos, a los 25 grados.

En Canarias continuará soplando el alisio moderado, con posibles intervalos fuertes en las zonas más expuestas. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 22 y los 30 grados, en una jornada marcada por el ambiente estable y el predominio del régimen de alisios.