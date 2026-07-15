Qué es un reventón térmico y diferencias con un tornado

Un reventón térmico, también llamado reventón cálido, es un tipo de ráfaga descendente de aire que se origina en nubes tormentosas como cúmulos o cumulonimbos.

Se produce cuando una corriente de aire desciende a través de una capa muy seca y cálida, evaporando la humedad y calentándose por compresión adiabática hasta llegar al suelo en forma de una ráfaga súbita, seca y extremadamente cálida.

El proceso sigue varias fases: se inicia en la nube tormentosa en decadencia, el aire desciende y se enfría, se comprime y finalmente estalla en superficie, extendiéndose con fuerza en todas direcciones. Sin embargo, existen dos tipos: el reventón seco, cuando la precipitación se evapora antes de tocar el suelo, y el reventón húmedo, cuando la lluvia llega acompañando la ráfaga de aire.

Aunque suele durar entre 5 y 30 minutos, su intensidad puede ser muy elevada; y cuando su extensión horizontal es menor de 4 kilómetros, se denomina microrreventón.

Diferencias con un tornado

Aunque los efectos pueden recordar a los de un tornado, ambos fenómenos son distintos. El reventón térmico provoca daños en línea o de forma radial desde el punto de impacto, mientras que un tornado deja rastros curvados y un corredor de destrucción debido a su flujo giratorio.

En meteorología anglosajona existe un fenómeno similar conocido como heat burst (explosión de calor), que también combina viento intenso y subidas abruptas de temperatura en las fases finales de tormentas nocturnas.

Aunque excepcional, el reventón térmico es un fenómeno documentado en distintas zonas del mundo, caracterizado por su intensidad y por la dificultad de anticiparlo.