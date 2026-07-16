El tiempo extremo castiga a media España con temperaturas de 40 grados y tormentas

El tiempo de este jueves 16 de julio estará marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas. Aun así, el panorama será distinto en el norte, donde el Cantábrico y Galicia tendrán cielos nubosos o cubiertos. A medida que avance la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución favorecerá la aparición de precipitaciones intensas en varios puntos del noroeste, mientras que el calor seguirá siendo protagonista en buena parte del este peninsular, Baleares y Andalucía.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja una jornada de contrastes. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia permanecen con avisos naranjas por altas temperaturas. Los avisos amarillos por altas temperaturas son para Madrid, Navarra y La Rioja. Por su parte, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana combinan avisos naranjas por calor con avisos amarillos por tormentas, mientras que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia presentan avisos amarillos por lluvias y tormentas debido al riesgo de chubascos intensos. En varios territorios del valle del Ebro y del nordeste los avisos por calor se prolongarán durante buena parte de la tarde, coincidiendo con las horas de mayor intensidad térmica.

Las lluvias más importantes se concentrarán en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León. En estas áreas se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas y, de forma ocasional, de granizo. Se trata de los fenómenos más destacados de la jornada, ya que podrán descargar con intensidad durante la tarde. Además, también son probables las tormentas en los Pirineos y en el interior de la provincia de Valencia, donde el crecimiento de nubes favorecerá episodios tormentosos.

En el resto del territorio nacional continuará el ambiente estable, con amplios periodos de sol y pocas nubes. Solo el extremo norte presentará mayor nubosidad de forma persistente, mientras que en otras zonas el cielo permanecerá poco nuboso o despejado durante la mayor parte del día. Las condiciones favorecerán una jornada tranquila en numerosas comunidades, aunque habrá que prestar atención a la evolución de las tormentas previstas en las áreas mencionadas.

Durante las primeras horas del día podrán aparecer brumas en el interior de las regiones cantábricas, el alto Ebro y Galicia. Asimismo, continuará la presencia de calima en el tercio oriental de la Península, Baleares y las islas Canarias orientales. Este polvo en suspensión podrá reducir ligeramente la visibilidad y contribuir a un ambiente más cargado en las zonas afectadas.

16/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, tormentas y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en el nordeste peninsular, Galicia y, de forma especialmente acusada, en el alto Ebro y en Valencia, donde la bajada podrá superar los seis grados. En el resto del país apenas se esperan cambios importantes. A pesar de esos descensos, el calor seguirá siendo muy intenso en numerosas regiones, especialmente en Baleares, el tercio este peninsular y Andalucía.

Los valores máximos volverán a superar los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste. Además, se alcanzarán entre 38 y 40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, en la Región de Murcia, en Mallorca y en las depresiones del sur y de Lérida. Por su parte, las temperaturas mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular, mientras que descenderán en el Cantábrico, el alto y medio Ebro y los Pirineos más occidentales. También persistirán las noches cálidas, con mínimas superiores a los 20 o incluso 25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos.

En el archipiélago balear continuará el ambiente muy caluroso, mientras que en numerosas zonas del este y del sur peninsular se mantendrán registros propios de un episodio de intenso calor, con máximas ampliamente por encima de los 35 grados y noches de ambiente tropical en varios puntos del litoral mediterráneo.

En Canarias, el tiempo estará condicionado por el régimen de alisios, con intervalos de viento fuerte en las zonas más expuestas y presencia de calima en las islas orientales. Las temperaturas mínimas tenderán a subir y las máximas se mantendrán estables. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de entre 23 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los termómetros oscilarán entre 23 y 31 grados.