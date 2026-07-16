La nueva ola de calor ya tiene fecha: estos serán los días más complicados

La próxima ola de calor ya tiene fecha en el calendario. Tras varios días de temperaturas muy elevadas en el este peninsular, un nuevo episodio de calor extremo comenzará a intensificarse durante el fin de semana y alcanzará sus valores más altos durante la primera mitad de la próxima semana.

La combinación de una masa de aire muy cálido, ambiente seco y polvo en suspensión provocará máximas de hasta 44 grados en algunas zonas del país, además de un aumento del riesgo de incendios forestales.

El calor volverá a intensificarse

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el actual patrón atmosférico volverá a reforzarse con la extensión de una dorsal sobre la Península y la presencia de una DANA al oeste de la Península Ibérica. Esta situación favorecerá la entrada de una masa de aire cálido y seco sobre buena parte de la Península y Baleares.

La elevada insolación propia de estas fechas y la subsidencia —el descenso de aire desde capas altas de la atmósfera— contribuirán a un ascenso progresivo de las temperaturas, que será especialmente acusado durante los primeros días de la próxima semana.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares. ➡️ Calor muy intenso a partir del fin de semana. El episodio podría derivar en una nueva ola de calor. + info 👉 https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/tMCxtw4Neb — AEMET (@AEMET_Esp) July 15, 2026

La Aemet advierte de que este escenario supondrá un nivel de peligro importante, sobre todo durante las horas centrales del día, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre y para las personas más vulnerables, como mayores o quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Además, las noches también serán muy cálidas en numerosas zonas.

Hasta 44 grados en algunos puntos

El ascenso térmico comenzará a hacerse más evidente durante el fin de semana. En el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones, volverán a alcanzarse los 40 grados. Posteriormente, el calor continuará extendiéndose y será probable que los 40 grados se registren también en puntos de La Mancha, el valle del Tajo e interior de Mallorca.

El momento más intenso del episodio podría llegar entre el martes y el miércoles, cuando los modelos apuntan a temperaturas de 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular y Mallorca. En algunos valles y depresiones de Andalucía, así como en puntos de La Mancha, los termómetros podrían situarse entre los 42 y los 44 grados. También se esperan hasta 39 grados en el valle del Ebro y otras depresiones del nordeste.

Riesgo extremo de incendios y tormentas secas

El episodio no solo estará marcado por las altas temperaturas. La Aemet también avisa de que el peligro de incendios forestales volverá a situarse en niveles extremos en numerosas zonas del país.

A ello se sumará la posible aparición de tormentas secas en áreas de montaña, un fenómeno especialmente preocupante porque puede provocar nuevos focos de incendio debido a la caída de rayos sin apenas precipitaciones.

La evolución aún presenta incertidumbre

La duración definitiva de este episodio todavía no puede determinarse con precisión. La Aemet explica que existe una elevada incertidumbre debido a la compleja interacción entre la evolución de la DANA, la intensidad de la dorsal y la posible llegada de masas de aire más frío desde el norte.

El escenario más probable contempla un descenso progresivo de las temperaturas a partir de la segunda mitad de la próxima semana, aunque en el tercio sur seguirían siendo muy elevadas durante algunos días más.