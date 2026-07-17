España, dividida entre los 40 grados del sur y las lluvias del litoral cantábrico

La estabilidad atmosférica marcará la jornada del viernes en la mayor parte de España, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La excepción se situará en Galicia y el área cantábrica, donde los cielos permanecerán nubosos o cubiertos y se esperan precipitaciones probables, en general débiles y ocasionales. Durante las primeras horas del día, estas lluvias podrán ser localmente fuertes en algunos puntos del litoral cantábrico. Además, se prevé la entrada de nubosidad media y alta por el sureste peninsular y Baleares, mientras que por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el tercio oriental, con posibilidad de alguna tormenta en regiones del sureste o de chubascos aislados en los Pirineos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este viernes avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En varias de estas zonas los avisos alcanzarán el nivel amarillo, mientras que en puntos de Andalucía y la Región de Murcia se elevarán al nivel naranja durante las horas centrales del día, coincidiendo con el periodo de mayor intensidad del calor.

La jornada también estará marcada por la presencia de fenómenos como bancos de niebla matinales en Galicia y el área cantábrica, así como por calima en el sur y el este de la Península y en Baleares. En el archipiélago canario, el cielo presentará intervalos nubosos en el norte de las islas, aunque el tiempo seguirá siendo estable en el conjunto del territorio.

En el apartado del viento, el alisio seguirá soplando en Canarias con intervalos fuertes en las zonas más expuestas. En Baleares predominará un viento moderado del sur que tenderá a rolar a norte flojo. En los litorales del sur peninsular continuará el poniente moderado, aunque irá perdiendo intensidad en la zona de Alborán. En el resto del país los vientos serán flojos de componente oeste, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde soplarán del norte, y en el Levante, donde tendrán componente norte y este. Durante la tarde se espera un refuerzo del viento en los litorales gallegos y en áreas del interior del centro, norte y este peninsular.

17/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, continuará el episodio de calor intenso, especialmente en Baleares, el tercio este peninsular y Andalucía, donde se esperan valores significativamente altos. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en la mayor parte del tercio norte peninsular, aunque aumentarán en el oeste de Galicia, el entorno del Guadalquivir y algunos puntos de Murcia y Alicante. En el resto del país apenas se prevén cambios.

Los registros más elevados volverán a concentrarse en buena parte del territorio peninsular y en Baleares. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península, con la excepción del cuadrante noroeste y el área cantábrica. Además, los termómetros podrán rebasar los 40 grados en áreas del interior del sureste, así como en puntos del entorno de Alborán y del valle del Guadalquivir, donde persistirá el calor más intenso.

Las temperaturas mínimas tenderán a descender en la mayor parte de la Península, mientras que en Baleares experimentarán ligeros ascensos y en Canarias apenas presentarán variaciones. Aun así, las noches seguirán siendo cálidas en numerosos puntos del país, ya que las mínimas no bajarán de los 20 grados en regiones de Andalucía, el litoral mediterráneo, Canarias y el interior de los tercios nordeste y sureste peninsular. De forma local, incluso podrán mantenerse por encima de los 25 grados.

Las temperaturas previstas en Canarias se mantendrán estables respecto a jornadas anteriores. En la provincia de Las Palmas los valores oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 24 y los 32 grados. Estas cifras se enmarcan en un ambiente cálido, con pocas variaciones térmicas y bajo la influencia del régimen de alisios.