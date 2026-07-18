Alerta de la Aemet por calor extremo: más de 45 grados, noches asfixiantes y polvo africano

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la inminente llegada de un nuevo episodio de calor extremo que arrancará el próximo martes, 21 de julio. Este fenómeno meteorológico se extenderá, como mínimo, hasta el jueves 23, castigando con especial dureza a diversas regiones del país. El epicentro de este incremento térmico se situará en el tercio sureste peninsular, donde los termómetros podrían superar la barrera de los 45 grados de forma local.

Según las previsiones del organismo público, las áreas geográficas más perjudicadas comprenderán el citado tercio suroriental, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca. Esta configuración atmosférica responde a un patrón de bloqueo, sumado al establecimiento de una dana al oeste de la Península. Ambos factores facilitarán la entrada de una masa de aire muy cálido y seco, acompañada de polvo en suspensión procedente del norte de África.

El ascenso de los valores térmicos se experimentará de manera progresiva a partir de este mismo fin de semana. No obstante, el martes se dará el pistoletazo de salida oficial a la ola de calor, jornada en la que se registrarán máximas de entre 41 y 43 grados en puntos del interior del sureste, pudiendo rozar localmente los 44 grados. La situación persistirá el miércoles, manteniendo un ambiente marcadamente asfixiante que precederá al pico máximo de este episodio.

Será el jueves cuando se alcance la fase más crítica de la semana. Durante ese día, se espera que los registros oscilen entre los 42 y 44 grados en el tercio sureste, rebasando de manera puntual los 45 grados. Asimismo, las máximas se situarán entre los 41 y 43 grados en la cuenca del Genil y el valle del Guadalquivir, mientras que en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste los valores se moverán en la franja de los 40 a 42 grados.

Ante este escenario, la Aemet subraya el nivel de peligro importante que se registrará durante las horas centrales del día, recomendando extremar la precaución entre las personas vulnerables y aquellos que realicen actividades al aire libre. El episodio dejará además noches muy cálidas y un riesgo extremo de incendios forestales, sin descartar la formación de tormentas secas de evolución en zonas de montaña.

De cara al viernes, los modelos de predicción apuntan a un posible descenso de los registros térmicos. Sin embargo, los expertos advierten de que la incertidumbre predictiva sigue siendo elevada, por lo que no se descarta en absoluto que este periodo de altas temperaturas pueda prolongarse más allá de la jornada del jueves, obligando a mantener la alerta.