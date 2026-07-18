España se parte en dos: tormentas con granizo en el sureste y más de 40 grados en Andalucía

La estabilidad atmosférica seguirá predominando este sábado en la mayor parte de España, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la probabilidad de tormentas y chubascos localmente fuertes con granizo en el interior del sureste peninsular. Además, persistirá el episodio de calor, con temperaturas significativamente elevadas en la mitad sureste de la Península y en Baleares, donde se volverán a registrar valores muy altos durante las horas centrales del día.

Aemet mantiene avisos meteorológicos en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Los avisos responden tanto a las altas temperaturas como al riesgo de tormentas, que afectarán especialmente a Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. En estas zonas se espera la posibilidad de chubascos fuertes acompañados de granizo durante la tarde, coincidiendo con el desarrollo de nubosidad de evolución.

La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, acompañados de algunos intervalos de nubes altas. En Canarias predominarán las nubes bajas en el norte de las islas. Tan solo en el norte de Galicia y el área cantábrica los cielos permanecerán nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles y ocasionales.

A partir de la tarde crecerá la nubosidad de evolución en distintas zonas del interior del noroeste y del tercio oriental peninsular, donde podrán producirse chubascos y tormentas de carácter ocasional. Los fenómenos más intensos se esperan en el interior del sureste peninsular, con especial incidencia en regiones del interior de Murcia, la Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha, donde existe probabilidad de que las tormentas sean fuertes y vayan acompañadas de granizo.

También se prevén bancos de niebla durante las primeras horas del día en Galicia y el área cantábrica. La calima continuará afectando a la mitad sureste de la Península y Baleares, y en menor medida también alcanzará al archipiélago canario.

Respecto al viento, continuará soplando el alisio en Canarias con intervalos fuertes en las zonas más expuestas. En el golfo de Cádiz y el Estrecho predominará el viento moderado del oeste, mientras que en los litorales de Galicia, Baleares y la fachada oriental peninsular soplará del nordeste, aunque tenderá a perder intensidad. En el resto del país los vientos serán flojos, aumentando durante la tarde y predominando la componente oeste, salvo en el este peninsular, donde será de componente este, y en el noroeste y centro norte, donde predominará la componente norte.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares. ➡️ Durante el episodio podrían superarse 42 a 44 °C en puntos del sur peninsular. ➡️ Incertidumbre sobre la intensidad, duración y extensión del fenómeno + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/wFWkswHGys — AEMET (@AEMET_Esp) July 16, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada en la Península, salvo en el área mediterránea, donde descenderán. En los archipiélagos apenas se esperan cambios. Los termómetros volverán a superar los 35 grados en Baleares y en amplias zonas del territorio peninsular, con la excepción del cuadrante noroeste y el Cantábrico. Además, será probable superar los 40 grados en las depresiones de Andalucía, donde continuará el calor más intenso.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios, aunque se esperan aumentos en regiones de Andalucía y en ambas mesetas. Las noches tropicales seguirán siendo protagonistas en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados. En algunos puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir, incluso podrían mantenerse por encima de los 25 grados durante la madrugada.

Las temperaturas en Canarias se mantendrán sin cambios significativos. En la provincia de Las Palmas oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 24 y los 32 grados, con un ambiente cálido y estable durante toda la jornada.

En el archipiélago canario seguirán predominando las nubes bajas en el norte de las islas, mientras que el resto disfrutará de cielos poco nubosos. El alisio continuará soplando con intervalos fuertes en las zonas más expuestas y las temperaturas permanecerán estables, manteniendo un ambiente plenamente veraniego.