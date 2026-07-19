La ola de calor asfixia a siete CCAA con más de 40 grados y la Aemet mantiene los avisos

La estabilidad atmosférica volverá a dominar este domingo en la mayor parte de España, aunque persistirá el intenso episodio de calor que afecta a buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas significativamente elevadas, especialmente en el sureste peninsular, Andalucía y Baleares, mientras que durante la tarde podrán desarrollarse tormentas aisladas en zonas del interior del tercio oriental y del noroeste peninsular.

Aemet mantiene activos avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Los avisos estarán vigentes durante las horas centrales del día, cuando se alcanzarán los valores más elevados de la jornada y el calor volverá a ser el principal fenómeno meteorológico en buena parte del este y sur de la Península.

La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, con algunos intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en el sureste peninsular. En Canarias predominarán las nubes bajas en el norte de las islas. Por el contrario, en el norte de Galicia y el área cantábrica los cielos permanecerán nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas.

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en zonas del interior del noroeste y del tercio oriental peninsular, donde podrán registrarse chubascos y tormentas ocasionales. Estos fenómenos podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo, especialmente en puntos del interior del este peninsular.

También se esperan bancos de niebla durante las primeras horas del día en Galicia y el área cantábrica. La calima continuará presente en la mitad sureste de la Península y Baleares, aunque también afectará, en menor medida, al archipiélago canario.

En cuanto al viento, el alisio continuará soplando en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En el golfo de Cádiz y el Estrecho predominará el viento moderado del oeste, mientras que en los litorales de Galicia soplará del nordeste y en el Ampurdán lo hará la tramontana, aunque tenderá a amainar. En el resto del país el viento será flojo, reforzándose durante la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental peninsular, donde será de componente este, y en el noroeste y centro norte, donde soplará del norte. En Baleares predominará el viento flojo y variable.

🌡️ Temperaturas muy altas en la mayor parte de España durante la semana del 20 al 26 de julio. 🌂 Tiempo en general estable y sin lluvias, aunque podrán formarse tormentas dispersas en zonas de montaña. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/zeddKBK7EC — AEMET (@AEMET_Esp) July 17, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios respecto a la jornada anterior, aunque predominarán los ascensos en los tercios norte y este peninsulares y en Baleares. Los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas de la Península y del archipiélago balear, con la excepción del cuadrante noroeste y el Cantábrico. Además, será probable rebasar los 40 grados en áreas del interior de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartarse también estos registros de forma puntual en Mallorca o en algunas depresiones del nordeste.

Las temperaturas mínimas tampoco registrarán grandes variaciones, aunque tenderán a aumentar en la mitad norte peninsular. Persistirán las noches tropicales en amplias zonas del sureste peninsular y Baleares, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados. En algunos puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir incluso podrían mantenerse por encima de los 25 grados durante la madrugada.

Las temperaturas en Canarias se mantendrán sin cambios significativos. En la provincia de Las Palmas oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 24 y los 32 grados. El ambiente continuará siendo cálido, con escasas variaciones térmicas respecto a jornadas anteriores.

En el archipiélago canario seguirán predominando las nubes bajas en el norte de las islas, mientras que el resto disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. El alisio soplará con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas, manteniendo un tiempo estable y plenamente veraniego en el conjunto de las islas.