La ola de calor dejará temperaturas superiores a los 45 grados en el sureste peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada de un nuevo episodio meteorológico extremo que afectará a buena parte de España. Según las previsiones, este martes 21 de julio comenzará una etapa de intenso calentamiento que se prolongará, como mínimo, hasta el jueves de la misma semana. Durante estas jornadas, los termómetros experimentarán un ascenso muy significativo que dejará registros excepcionales, hasta el punto de que se podrían rebasar los 45 grados de forma local en algunas zonas del tercio sureste de la Península Ibérica.

Este fenómeno, que pondrá en alerta a varias comunidades autónomas, incidirá con mayor virulencia en el cuadrante suroriental del país. Las predicciones señalan que el valle del Guadalquivir y el valle del Ebro sufrirán de lleno los efectos de la masa de aire sahariano. Asimismo, las depresiones del nordeste, los valles de la cordillera pirenaica y diversas comarcas del interior de Mallorca registrarán un ambiente inusualmente sofocante. La configuración atmosférica actual, caracterizada por un fuerte patrón de bloqueo y la presencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) situada al oeste peninsular, facilitará que el aire cálido y seco quede estancado sobre el territorio nacional.

Polvo en suspensión

Además del aumento térmico, esta incursión de vientos procedentes del norte de África traerá consigo una notable cantidad de polvo en suspensión, lo que empeorará la calidad del aire y generará el característico fenómeno de la calima. La escalada de los termómetros, que ya comenzará a notarse de manera progresiva a lo largo de este fin de semana, vivirá su primer repunte de gravedad el martes. Para esa jornada, la agencia pronostica temperaturas máximas que oscilarán entre los 41 y los 43 grados en el interior del sureste español, sin descartar que algunos municipios alcancen los 44 grados a la sombra.

Sin embargo, la situación será aún más exigente a mediados de semana. Tras un miércoles marcado por la persistencia del calor intenso, los meteorólogos prevén que el jueves se registre el pico máximo del episodio. Las estimaciones apuntan a marcas térmicas de entre 42 y 44 grados en el tercio sureste, con los mencionados 45 grados de forma puntual. Paralelamente, la cuenca del Genil y el valle del Guadalquivir se mantendrán entre los 41 y 43 grados, mientras que el valle del Ebro y el nordeste superarán fácilmente los 40 grados.