Alerta en España por temperaturas de 40 grados y fuertes tormentas con granizo

La jornada de este lunes 20 de julio estará marcada por el predominio del tiempo estable en la mayor parte del país, aunque no desaparecerá por completo la posibilidad de fenómenos adversos en algunas zonas del territorio. De hecho, los cielos permanecerán en general poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, mientras que la atención se centrará durante la tarde en la formación de nubosidad de evolución que podrá dejar chubascos y tormentas en áreas concretas del interior peninsular.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por alertas en buena parte del país, principalmente por temperaturas muy altas. Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla mantienen avisos por calor. Además, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana suman avisos por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

No obstante, las precipitaciones más destacables se esperan en el interior de Galicia y en el interior del sureste peninsular, donde existe probabilidad de tormentas y chubascos localmente fuertes. Estos episodios podrán ir acompañados de granizo y de rachas muy fuertes de viento, especialmente en aquellas tormentas que se desarrollen con mayor intensidad. Además, en estas zonas podrían producirse tormentas secas, un fenómeno que aumenta el riesgo asociado a las rachas de viento y a la caída de granizo.

También durante la tarde podrán registrarse chubascos y tormentas en otras áreas del interior del noroeste y del tercio oriental peninsular, como consecuencia del desarrollo de nubosidad de evolución. Aunque no se espera que estas precipitaciones sean generalizadas, sí podrán aparecer de forma puntual y afectar de manera irregular a distintos puntos del territorio.

Mientras tanto, en el norte de Galicia y en el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos durante las primeras horas del día. En estas zonas no se descarta la aparición de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana, antes de que el tiempo tienda a estabilizarse.

La visibilidad también podrá verse condicionada por algunos fenómenos, ya que se prevén bancos de niebla durante la mañana en Galicia y en el área cantábrica. Además, continuará la presencia de calima en la mitad sureste de la Península y en Baleares. En Canarias también podrá aparecer este fenómeno, aunque con carácter débil.

El viento soplará con distinta intensidad según la zona. En el archipiélago canario dominará el alisio, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En el golfo de Cádiz y el Estrecho se espera viento moderado de poniente. En los litorales de Cataluña, el Cantábrico y Galicia predominarán los vientos del norte y nordeste, con intervalos de intensidad fuerte. En el resto del país el viento será en general flojo, aunque tenderá a intensificarse durante la tarde. Predominará la componente oeste en buena parte de la Península, mientras que en la fachada oriental lo hará la componente este y en el noroeste y centro norte la componente norte. En Baleares el viento será flojo y de dirección variable.

20/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

El calor continuará siendo uno de los aspectos más destacados de la jornada. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en el este peninsular y en Baleares, mientras que en el resto del territorio apenas habrá cambios. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y también en Baleares, con la excepción de algunas regiones del centro norte y del noroeste. Además, será probable alcanzar o superar los 40 grados en puntos del interior de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar registros similares de forma local en Mallorca, en las depresiones del nordeste y en zonas de La Mancha.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán estables, con noches tropicales en amplias áreas de la mitad sureste peninsular y en Baleares. Incluso, en algunos puntos del Mediterráneo y del valle del Guadalquivir los termómetros podrían no bajar de los 25 grados durante la madrugada.

En Canarias se esperan cielos con intervalos de nubes bajas en las vertientes del norte, mientras que el resto del tiempo estará marcado por la estabilidad. En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios respecto a jornadas anteriores. Las máximas oscilarán entre los 23 y los 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 23 y los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife.