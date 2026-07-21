España se asfixia: arranca una ola de calor con avisos en varias regiones y altas temperaturas

Este martes 21 de julio dará comienzo una ola de calor que marcará la jornada en buena parte del país. La situación estará dominada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan intervalos de nubes medias y altas, que serán más abundantes en la mitad sureste de la Península y en Baleares. En el norte de Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna débil y dispersa. Además, durante las primeras horas del día podrían formarse brumas en Galicia y en la cordillera Cantábrica, mientras que la calima continuará presente en el sur y el este peninsular, así como en Baleares.

El episodio de calor ha motivado la activación de avisos meteorológicos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varias comunidades autónomas. Los avisos por altas temperaturas afectan a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Ceuta y otras zonas del país. Además, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana cuentan también con avisos por tormentas junto con las altas temperaturas, ante la previsión de fenómenos que podrán ir acompañados de fuertes rachas de viento y, de forma ocasional, de granizo. Por su parte, Galicia cuenta con alerta por fenómenos costeros.

La evolución de la nubosidad durante la tarde favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en varios puntos del este peninsular. Los fenómenos más intensos se esperan en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales, donde las tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, de forma ocasional, de granizo. Tampoco se descarta que estas tormentas alcancen las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona, aunque con una probabilidad menor.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste durante la tarde en gran parte de la Península, aunque en la fachada oriental soplarán vientos de componente este. En el golfo de Cádiz y el Estrecho se impondrá el poniente, mientras que en los litorales de Cataluña, el Cantábrico y Galicia el viento será de nordeste, con intensidad en general moderada. En el resto del territorio será flojo, aunque tenderá a intensificarse a medida que avance la jornada. En Baleares se espera viento flojo y de dirección variable.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR ➡️ Se superarán los 40°C en zonas del este, centro y sur peninsular. Localmente, 42 a 44 °C. ➡️ Peligro en actividades al aire libre y para personas vulnerables. ➡️ Sigue recomendaciones de Protección Civil. + info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/Hg5xjjGyer — AEMET (@AEMET_Esp) July 20, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mayor parte del país, salvo en el valle del Ebro, el litoral levantino, Baleares y Canarias, donde se espera un ligero descenso. Aun así, los valores seguirán siendo muy elevados y se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y también en Baleares. Las temperaturas más extremas se registrarán en el interior de Andalucía, el interior de la Región de Murcia y el sur de Castilla-La Mancha, donde es probable que los termómetros alcancen o superen los 40 grados.

Las temperaturas mínimas también reflejarán el ambiente cálido. Descenderán ligeramente en la mitad norte, mientras que aumentarán en la mitad sur. Las noches tropicales se extenderán por amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y Baleares. Además, en algunos puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir las mínimas podrían no bajar de los 25 grados, lo que dificultará el descanso nocturno.

En el archipiélago continuará soplando el alisio, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. Y, en cuanto a las temperaturas, serán más suaves que en la Península, con un ligero descenso de las máximas respecto a la jornada anterior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se moverán entre los 23 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 28 grados.