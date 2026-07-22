La ola de calor no da tregua: media España en alerta por temperaturas de más de 40 grados

La jornada de este miércoles 22 de julio estará marcada por la continuidad de la ola de calor y por el predominio de la estabilidad atmosférica en buena parte del país. En la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas, mientras que en Canarias habrá nubes bajas en la vertiente norte y cielos poco nubosos o despejados en el sur. En las costas de Galicia también se esperan intervalos de nubes bajas y algunas brumas, sin cambios destacados en el resto del panorama meteorológico.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja un amplio despliegue de alertas por altas temperaturas y, en algunos casos, también por tormentas. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana mantienen avisos por calor y tormentas. Baleares, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Ceuta presentan avisos únicamente por altas temperaturas. Predominan los avisos de nivel amarillo en gran parte del territorio, aunque varias comunidades alcanzan el nivel naranja por calor durante las horas centrales del día, especialmente entre primeras horas de la tarde y el inicio de la noche, cuando el riesgo será mayor.

A pesar del ambiente estable, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en distintos puntos del este y sureste peninsular. Estas nubes darán lugar a chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en el interior de Castellón, Tarragona y Valencia, así como en el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de Albacete. Además de las precipitaciones, estos episodios tormentosos podrán ir acompañados de rachas de viento muy fuertes y, de forma ocasional, de granizo, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del tiempo en estas zonas.

Otro de los fenómenos destacados será la persistencia de la calima, que continuará afectando al sur y al este de la Península, además de Baleares. Esta situación puede reducir la visibilidad y contribuir a mantener una sensación de ambiente más cargado, especialmente en las áreas donde coincida con las altas temperaturas previstas para esta jornada.

En cuanto al viento, soplará moderado de poniente en el golfo de Cádiz y el Estrecho. En los litorales de Cataluña, el Cantábrico y Galicia predominará el viento del nordeste, también con intensidad moderada. En el resto del territorio será, en general, flojo durante buena parte del día, aunque tenderá a intensificarse por la tarde. Predominará la componente oeste, salvo en la fachada oriental peninsular y Baleares, donde el viento será de componente este.

🌡️El viernes aún hará mucho calor en el Mediterráneo, aunque ese día comenzará un descenso térmico. ➡️ Por primera vez este verano, las masas de aire serán más frías de lo normal durante el fin de semana. ➡️ Tregua breve: el calor intenso podría volver la próxima semana. pic.twitter.com/zN257zZlmU — AEMET (@AEMET_Esp) July 21, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mayor parte del territorio, con un aumento más acusado en el Alto Ebro. En cambio, descenderán en las regiones del Mediterráneo y en el oeste de Galicia. Aun así, se superarán los 35 grados en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península, con la excepción de Galicia, el Cantábrico, los litorales y las áreas de montaña. En Andalucía, la Meseta Sur y, de forma puntual, en las depresiones del nordeste y del sudeste, los termómetros podrán alcanzar o superar los 40 grados.

Las temperaturas mínimas también mostrarán variaciones. Subirán en las zonas del interior y descenderán en el norte y en el tercio oriental peninsular. Durante la noche continuarán registrándose valores elevados, con mínimas superiores a los 20 grados en amplias áreas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares, lo que favorecerá la aparición de nuevas noches tropicales. En algunos puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir, incluso podrían mantenerse por encima de los 25 grados durante la madrugada.

En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas respecto a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se moverán entre los 23 y los 26 grados, manteniendo un ambiente estable y sin grandes variaciones. En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, con valores más elevados durante las horas centrales del día.