Alerta roja por calor extremo en Valencia y Murcia: máximas de 44 grados y riesgo de tormentas

La jornada de este jueves 23 de julio estará marcada por el final de la ola de calor, aunque el calor seguirá siendo muy intenso en buena parte de España. De hecho, se espera que sea uno de los días de más calor de los últimos meses. No obstante, la estabilidad dominará en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque durante la tarde crecerá la nubosidad de evolución en el sureste, donde se esperan tormentas localmente fuertes. Además, continuarán las temperaturas extremadamente elevadas en numerosas comunidades y persistirá la calima en amplias zonas del este y sur peninsular, Baleares y Canarias orientales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos por fenómenos meteorológicos adversos en buena parte del país. Por temperaturas altas, están en nivel naranja Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, mientras que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana alcanzan el nivel rojo por calor extremo. Permanecen además en nivel amarillo Castilla y León, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y la Ciudad de Ceuta. A estos avisos se suman los de tormentas, activos en Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, y los de fenómenos costeros en Baleares.

Al margen de estas situaciones de riesgo, la estabilidad será la nota predominante en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados y la presencia de algunas nubes altas. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental se esperan nubes bajas y algunas brumas matinales, que quedarán restringidas a los litorales conforme avance la jornada.

Por la tarde, la formación de nubosidad de evolución favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante. Estos fenómenos podrán ir acompañados de rachas muy fuertes de viento y, de forma ocasional, de granizo. Además, las rachas asociadas a estas tormentas podrían alcanzar Ibiza y Formentera a últimas horas del día.

La calima continuará presente en el este y sur de la Península, Baleares y las islas Canarias orientales, reduciendo la visibilidad en estas zonas. En cuanto al viento, predominará la componente oeste floja en la Península, con un aumento de intensidad durante la tarde en áreas del centro y del este. En los litorales continuará el régimen de brisas y en Baleares soplará viento flojo de componente sur.

23/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros, vientos y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/qeL7Mm72L1 — AEMET (@AEMET_Esp) July 22, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas pese a que esta será la última jornada de la ola de calor. Las máximas aumentarán de forma notable en el arco Mediterráneo y el valle del Ebro, mientras que descenderán en Galicia y en el interior peninsular. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, salvo en Galicia, el Cantábrico, los litorales y las áreas montañosas. Además, se alcanzarán o superarán los 40 grados en Andalucía, las depresiones del nordeste, el valle del Ebro y el sur de Castilla-La Mancha. Los valores más extremos se esperan en Murcia, Valencia y Alicante, donde los termómetros podrán situarse entre 42 y 44 grados, además de puntos del bajo Ebro. Las mínimas seguirán siendo muy altas, con noches tropicales en amplias zonas del sur y este peninsular y Baleares, e incluso registros superiores a 25 grados en algunos puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir.

En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en las vertientes norte y cielos poco nubosos o despejados en las del sur. Persistirá la calima en las islas orientales. Las temperaturas subirán ligeramente, con valores previstos de entre 23 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de entre 23 y 30 grados en Santa Cruz de Tenerife. Además, soplará un alisio moderado con probables rachas muy fuertes.