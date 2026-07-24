La Aemet alerta del riesgo de fuertes tormentas por una DANA y de calor extremo en el sur

La jornada de este viernes 24 de julio estará marcada por un aumento de la inestabilidad en buena parte del norte y el este de la Península debido al acercamiento de una DANA. Este escenario favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en distintas comunidades, algunas de ellas con intensidad fuerte y acompañadas de granizo. Las zonas con mayor probabilidad de registrar estos fenómenos serán Galicia, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que las precipitaciones tormentosas puedan extenderse a áreas cercanas. En contraste, el resto del territorio presentará un tiempo más estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos meteorológicos en buena parte del país. Andalucía cuenta con aviso por altas temperaturas de nivel rojo, mientras que Aragón, Asturias y Galicia presentan avisos por lluvias y tormentas, además de otros por calor en diferentes zonas. También hay avisos por temperaturas elevadas en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta. En el caso de la Comunidad Valenciana, además del calor, también se han activado avisos por tormentas.

En Galicia y Asturias se esperan cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas, con chubascos y tormentas que podrían intensificarse durante la tarde. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y alcanzar intensidad fuerte de forma local. En el resto de la Península predominarán los cielos despejados, aunque por la mañana podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas en puntos del Levante. Además, en el sureste se observarán nubes medias y altas, mientras que durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, favoreciendo la formación de tormentas en Aragón y la Comunidad Valenciana.

También existe la posibilidad de que se formen bancos de niebla durante las primeras horas del día en Galicia, el Cantábrico y algunos puntos de la fachada oriental peninsular y Baleares. A ello se sumará la presencia de polvo en suspensión en la mitad sureste de la Península, así como en ambos archipiélagos, una circunstancia que podrá reducir la visibilidad en algunos momentos y afectar a la calidad del aire.

23/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros, vientos y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte del país, con un descenso especialmente acusado en puntos del Levante y del extremo noroeste peninsular. No obstante, en los litorales del extremo sureste, Navarra y zonas próximas se esperan ligeros aumentos. A pesar de este descenso generalizado, el calor continuará siendo muy intenso en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, donde los termómetros superarán los 35 grados. Incluso se rebasarán los 40 grados en regiones del sureste peninsular, así como en puntos de Alborán y Mallorca, donde las temperaturas máximas seguirán siendo significativamente elevadas.

Las temperaturas mínimas subirán en el tercio este peninsular, mientras que en el resto de la Península descenderán ligeramente y apenas experimentarán cambios en los archipiélagos. Continuarán las noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y Baleares, con valores que no bajarán de los 20 grados. En algunos litorales mediterráneos y áreas del interior del sureste las mínimas podrían incluso mantenerse por encima de los 25 grados durante la madrugada.

En Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas y el ambiente poco nuboso en el sur. Además, seguirá presente el polvo en suspensión y el viento será uno de los protagonistas de la jornada. Las temperaturas en Canarias apenas experimentarán cambios y seguirán siendo agradables. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 23 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 23 y los 30 grados, en una jornada marcada por el viento intenso y la diferencia entre la nubosidad del norte y los cielos más despejados del sur.