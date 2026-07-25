Llega una DANA a la Península: fuertes tormentas, granizo y caída general del termómetro

La presencia de una DANA sobre el norte peninsular marcará la situación meteorológica de la jornada con un aumento de la inestabilidad, especialmente en el tercio norte. De hecho, se esperan chubascos y tormentas que podrán ser fuertes en el área cantábrica y el entorno pirenaico, con posibilidad de extenderse a zonas cercanas. En el Cantábrico oriental existe además riesgo de que las precipitaciones sean localmente muy fuertes y dejen acumulados significativos. Mientras tanto, el resto del país disfrutará de un ambiente más estable, aunque con un descenso generalizado de las temperaturas tras varios días de intenso calor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos meteorológicos en varias comunidades autónomas. Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y el País Vasco están bajo aviso por lluvias y tormentas, debido al riesgo de precipitaciones intensas acompañadas de aparato eléctrico y, de forma puntual, granizo. Baleares mantiene avisos por altas temperaturas y rissagas, mientras que la Comunidad Valenciana continúa bajo aviso por calor.

Durante las primeras horas del día los chubascos afectarán principalmente al noroeste peninsular, aunque conforme avance la jornada tenderán a intensificarse y a extenderse por el resto del tercio norte. Será a partir de las horas centrales cuando las tormentas alcancen mayor intensidad en el área cantábrica y el entorno de los Pirineos, donde podrán ir acompañadas de granizo. En el Cantábrico oriental no se descarta que algunos núcleos tormentosos sean especialmente intensos y dejen cantidades significativas de lluvia en poco tiempo.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan algunos intervalos de nubes bajas en puntos del extremo oeste durante la mañana. Ya por la tarde crecerá nubosidad de evolución en la mitad norte, con posibilidad de que se produzca algún chubasco aislado. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el sur, mientras que también persistirá la presencia de polvo en suspensión, al igual que en el área mediterránea. Además, podrán formarse bancos de niebla matinales en zonas del interior del tercio noreste peninsular.

Viernes: en Galicia, Asturias y Pirineos, chubascos acompañados de tormentas fuertes; bajada notable de temperaturas en el centro y oeste peninsular. Sábado: chubascos en el tercio norte; en el litoral cántabro oriental podrían acumularse cantidades importantes. (2/3) pic.twitter.com/UCfkbeeC3C — AEMET (@AEMET_Esp) July 23, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán un descenso prácticamente generalizado y acusado en todo el país. Las máximas bajarán de forma notable en amplias zonas del interior de la mitad este peninsular, donde el descenso podrá ser incluso localmente extraordinario. En cambio, los litorales mediterráneos y las Rías Bajas registrarán ligeros ascensos. A pesar de la bajada térmica, todavía se superarán los 35 grados en puntos del litoral de la fachada oriental peninsular, así como en Baleares, el entorno de Alborán y el valle del Guadalquivir, donde continuarán registrándose temperaturas significativamente elevadas.

Las mínimas también tenderán a descender, lo que permitirá que el ambiente nocturno sea más llevadero en buena parte del territorio. Las noches tropicales, con temperaturas que no bajan de los 20 grados, quedarán ya restringidas al entorno mediterráneo y a algunos puntos del valle del Guadalquivir, poniendo fin en muchas zonas a las madrugadas especialmente cálidas de los últimos días.

En Canarias continuará el régimen de alisios, con cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el sur. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 23 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 23 y los 30 grados, en una jornada marcada por el viento intenso y un ambiente más nuboso en las vertientes norte de las islas.