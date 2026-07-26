Las temperaturas suben de nuevo y superarán los 35 grados en el sur peninsular

La estabilidad atmosférica volverá a imponerse en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados durante la jornada. La principal excepción será el área cantábrica, donde todavía se mantendrán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, aunque irán perdiendo intensidad y frecuencia conforme avance el día. Además, durante la tarde podrán desarrollarse chubascos y tormentas en el nordeste de Cataluña, con posibilidad de que sean localmente fuertes y, de forma menos probable, alcancen puntos de la Ibérica sur, los Pirineos e incluso Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos en varias comunidades por tormentas, lluvias, calor y fenómenos costeros. Cataluña concentra los avisos por chubascos y tormentas de fuerte intensidad previstos para la tarde, mientras que Baleares permanece bajo aviso por temperaturas elevadas y por fenómenos costeros asociados al viento. También continúan los avisos por calor en algunas zonas del litoral mediterráneo, donde las temperaturas seguirán siendo altas pese al descenso previsto en parte del este peninsular.

En el resto del territorio predominarán los cielos despejados o con escasa nubosidad. Durante las primeras horas podrán aparecer intervalos de nubes bajas en otros puntos del extremo norte peninsular, mientras que en Canarias estas nubes serán más persistentes en el norte de las islas de mayor relieve. También se podrán formar bancos de niebla dispersos a primera hora en regiones del extremo norte peninsular. En las islas Canarias orientales existe, además, la posibilidad de que persista algo de polvo en suspensión.

En Canarias continuará soplando el alisio, mientras que en el Ampurdán la tramontana dejará intervalos fuertes e incluso posibles rachas muy fuertes. En el Cantábrico persistirá el viento moderado del oeste, mientras que en el Estrecho y Alborán tenderá a perder intensidad. También soplarán vientos del norte en Baleares, los litorales de Galicia y el sureste peninsular, además del cierzo en el valle del Ebro.

El sábado bajarán notablemente las temperaturas en el tercio este peninsular. Domingo: predominio de sol; las temperaturas máximas subirán en el oeste peninsular. ➡️Tendencia para la próxima semana: predominio de sol y temperaturas máximas por encima de lo normal. pic.twitter.com/ohAzwjHLXT — AEMET (@AEMET_Esp) July 23, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas tenderán a subir en la mayor parte del país, aunque las regiones mediterráneas y el tercio nordeste peninsular registrarán descensos. Los aumentos serán más destacados en el entorno del golfo de Cádiz, donde podrían ser localmente notables, mientras que las bajadas más significativas se esperan en puntos del Levante. A pesar de ello, los termómetros volverán a superar los 35 grados en las depresiones de la vertiente atlántica sur, así como en puntos de Alborán y de la cuenca del Segura.

Las temperaturas mínimas descenderán en buena parte del territorio, aunque en el cuadrante suroeste peninsular predominarán los ascensos. Las noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, seguirán presentes en el litoral mediterráneo y en el valle del Guadalquivir. En Canarias, tanto las máximas como las mínimas experimentarán un ligero descenso respecto a jornadas anteriores.

Las temperaturas en Canarias seguirán siendo suaves pese al ligero descenso previsto. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 23 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 23 y los 30 grados, con un ambiente más nuboso en el norte de las islas de mayor relieve y más despejado en las vertientes del sur.