España afronta un aumento térmico notable: el calor dispara los avisos en el oeste peninsular

La estabilidad atmosférica seguirá siendo la nota predominante este lunes en la mayor parte de España, con el dominio de las altas presiones favoreciendo un tiempo mayoritariamente seco y cielos poco nubosos o despejados. No obstante, algunas zonas mantendrán más nubosidad y existe la posibilidad de precipitaciones aisladas, mientras que el calor continuará ganando intensidad en buena parte del territorio.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), permanecen activadas alertas en Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia. Andalucía concentra avisos por fenómenos costeros, viento y altas temperaturas, además de mantenerse el riesgo por el fuerte levante en el Estrecho. Cataluña tiene activados avisos por lluvias durante las primeras horas del día, mientras que Extremadura y Galicia mantienen avisos por altas temperaturas, en una jornada en la que el ascenso térmico será especialmente significativo en el oeste peninsular.

En el resto del país continuará una situación de estabilidad dominada por las altas presiones. En general predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá algunas excepciones. En el área cantábrica y el alto Ebro se esperan cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, si bien la tendencia será a que los cielos se despejen conforme avance la jornada.

También se prevén intervalos nubosos en el Estrecho, el norte de Canarias, el nordeste de Cataluña y Baleares. Durante la madrugada existe la posibilidad de algún chubasco aislado en el litoral de Barcelona, mientras que en la mañana podrán registrarse chubascos en la costa norte de las islas Baleares, donde no se descarta que sean puntualmente muy fuertes. Además, podrán formarse bancos de niebla matinales de manera dispersa en el extremo norte peninsular y en los litorales occidentales de Alborán.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Soplará moderado, con probables intervalos fuertes, de componente nordeste en Canarias, los litorales de Galicia y el sureste peninsular. También se espera tramontana en el Ampurdán. En el Estrecho predominará el levante, que soplará con intensidad moderada a fuerte y dejará rachas muy fuertes, una situación que también afectará a la Campiña gaditana. En el Cantábrico el viento será moderado del este, mientras que en el valle del Ebro continuará el cierzo, aunque tenderá a perder intensidad. En el resto del país predominarán los vientos flojos, con componentes sur y este en la mayor parte del territorio y componente norte en el Cantábrico y el noroeste.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares. Este ascenso será localmente notable en Galicia y en zonas de montaña del interior. En cambio, en el extremo sureste peninsular se esperan descensos, que podrán ser incluso notables en el Estrecho y el oeste de Alborán. Las mínimas también tenderán a aumentar en buena parte de la Península, mientras que en los tercios nordeste y sureste apenas experimentarán cambios, una situación que también se repetirá en ambos archipiélagos.

Se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur y también podrán alcanzarse o superarse de forma puntual en áreas del interior del este peninsular, Baleares y el sur de Galicia. En el oeste de Galicia y en el suroeste peninsular se esperan temperaturas de entre 36 y 38 grados, mientras que en algunos puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrían situarse entre los 38 y los 40 grados. Tampoco se descarta alcanzar los 40 grados en estas zonas del interior.

Las temperaturas nocturnas también serán elevadas. Se esperan noches tropicales en las regiones del Mediterráneo y del cuadrante suroeste, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados. En el resto del territorio, las mínimas mostrarán una evolución más moderada, aunque en buena parte de la Península también tenderán al alza respecto a jornadas anteriores.

En Canarias se esperan pocos cambios en las temperaturas respecto a días anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 26 grados. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre los 23 y los 30 grados, manteniendo un ambiente cálido y con escasas variaciones térmicas.