La cuarta ola de calor ya tiene fecha y amenaza con disparar el riesgo de incendios

España afrontará desde este miércoles, y al menos hasta el próximo domingo, la cuarta ola de calor del verano, un episodio que elevará de forma notable el riesgo de incendios forestales en gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el peligro alcanzará niveles muy altos o extremos desde este martes y podría agravarse en los días posteriores debido al aumento de las temperaturas y a la sequedad del ambiente.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que este lunes el riesgo se mantiene todavía en valores moderados en buena parte del norte y del centro peninsular, aunque ya es muy alto o extremo en zonas de Galicia, el sur de Castilla y León, el oeste de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, la fachada mediterránea, Andalucía y Extremadura.

Hoy, peligro moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste. A partir del martes una subida de temperaturas disparará el peligro a niveles muy altos/extremos en la mayor parte del país.https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/kYRrwRpVes — AEMET (@AEMET_Esp) July 27, 2026

Sin embargo, la situación cambiará de forma generalizada a partir del martes. "El calor y la sequedad" provocarán que el peligro de incendios se extienda a prácticamente todo el territorio nacional, con previsión de mantenerse o incluso aumentar durante el resto de la semana.

Temperaturas por encima de los 40 grados

El ascenso térmico comenzará a intensificarse desde este lunes. Las temperaturas alcanzarán 38 grados en Extremadura y el valle del Guadalquivir, mientras que en el sur de Galicia se superarán los 36 grados.

El martes continuará la subida tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas. En buena parte del Mediterráneo, Extremadura y el valle del Guadalquivir las noches serán especialmente cálidas, con mínimas de entre 22 y 24 grados.

Durante el día, los termómetros marcarán de forma generalizada entre 36 y 38 grados en amplias zonas del interior peninsular y alcanzarán entre 38 y 40 grados en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y buena parte de la mitad sur. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se volverán a superar los 40 grados.

La ola de calor comenzará el miércoles

La Aemet sitúa el inicio oficial de la cuarta ola de calor este miércoles. La jornada transcurrirá, en general, sin precipitaciones, salvo alguna tormenta aislada en áreas de montaña del interior oriental peninsular.

Ese día continuará el ascenso de las temperaturas en el centro y el este de la Península, así como en Baleares. Se esperan más de 36 y 38 grados en buena parte del interior y del archipiélago balear, mientras que el Cantábrico oriental podría alcanzar entre 38 y 40 grados.

Además, el valle del Ebro y diversas zonas del centro y sur peninsular volverán a superar los 40 grados, en un episodio que se prolongará previsiblemente hasta el domingo.

Un episodio que podría prolongarse

De cara a la segunda mitad de la semana, la Aemet reconoce que aumenta la incertidumbre en la evolución de las temperaturas, aunque considera probable que se mantengan en valores muy elevados, con ligeras variaciones según la jornada.

En principio continuará el ambiente muy cálido en la mayor parte de la Península y Baleares, con escasas precipitaciones. Solo en el Cantábrico podrían registrarse algunas lloviznas.

En Canarias también se espera un aumento de las temperaturas, especialmente desde el miércoles. Los termómetros superarán los 30 grados en buena parte del archipiélago y alcanzarán entre 32 y 34 grados en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, donde también se prevén noches muy cálidas.