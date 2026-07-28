La AEMET activa la alerta en 13 comunidades a las puertas de la cuarta ola de calor

España afronta este martes una jornada marcada por un nuevo repunte de las temperaturas, a las puertas de la cuarta ola de calor del verano, que comenzará el miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por altas temperaturas en 13 comunidades autónomas, mientras los termómetros alcanzarán entre 36 y 38 grados en buena parte del interior peninsular y podrán superar los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Avisos en trece comunidades

La AEMET ha decretado aviso naranja en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco. Además, estarán en aviso amarillo Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, también por temperaturas significativamente altas durante las horas centrales del día.

En Andalucía, además de los avisos por calor, se mantiene la alerta amarilla por rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y la Campiña gaditana así como por fenómenos costeros.

Tiempo estable y posible calima

El calor vendrá acompañado de una situación de estabilidad atmosférica, con predominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones en prácticamente todo el país.

Solo se esperan intervalos de nubes bajas a primeras horas en el norte de Canarias, el Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y Galicia, con posibles bancos de niebla dispersos. En el litoral gallego la nubosidad podría aumentar a lo largo del día y dejar algunas brumas costeras. Además, no se descarta la entrada de calima por el sur peninsular, lo que podría reducir la visibilidad en algunas zonas.

28/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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En cuanto al viento, continuará soplando levante en el Estrecho y alisio en Canarias, ambos con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. En los litorales del sureste peninsular predominará el viento moderado del nordeste, mientras que en el Cantábrico y el norte de Galicia soplará viento del este, con tendencia a perder intensidad a lo largo del día. En el resto del territorio dominarán los vientos flojos de componente este y sur.

Máximas por encima de los 40 grados

Las temperaturas seguirán aumentando de forma generalizada en la mayor parte de la Península. La subida será especialmente notable en amplias zonas del tercio norte e incluso extraordinaria en puntos del Cantábrico oriental, mientras que únicamente se esperan ligeros descensos de las máximas en el oeste de Galicia. En Baleares y Canarias apenas habrá cambios.

Los valores más elevados se registrarán en el interior peninsular. La AEMET prevé entre 36 y 38 grados en amplias zonas del país, 38 a 40 grados en el suroeste peninsular y el valle del Ebro, y más de 40 grados en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir. La jornada también estará marcada por noches tropicales en el Mediterráneo y el cuadrante suroeste, donde las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados.