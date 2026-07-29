Llega la cuarta ola de calor: consulte si su comunidad se encuentra en alerta

La cuarta ola de calor del verano comienza este miércoles con un ascenso generalizado de las temperaturas que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos amarillos y naranjas por calor en gran parte de España, además de un aviso por lluvias en el Pirineo de Gerona.

La previsión de la Aemet apunta a una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país y temperaturas que superarán los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria. En los valles del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra, los termómetros podrán alcanzar entre 40 y 42 grados.

Calima en el sur y riesgo de tormentas en Gerona

La jornada estará dominada por el tiempo estable, aunque se esperan nubes bajas en los litorales de Galicia y del Cantábrico y, durante la mañana, en Andalucía y Mallorca. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el Sistema Ibérico y los Pirineos. En el Pirineo de Gerona existe probabilidad de que se produzcan chubascos localmente fuertes, el único fenómeno adverso distinto del calor incluido en los avisos meteorológicos.

También se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. En cuanto al viento, soplará levante moderado en el Estrecho, alisio con intervalos fuertes en Canarias y viento flojo en el resto del país, con predominio del suroeste en buena parte de la Península.

Alerta naranja en nueve comunidades

Según el mapa de avisos actualizado por la AEMET, estarán activados avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Además, habrá avisos amarillos por calor en Cantabria, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana. Cataluña mantiene también un aviso amarillo por lluvias en el Pirineo de Gerona, donde podrían registrarse chubascos localmente fuertes durante la tarde.

29/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Hasta 42 grados en los valles del Ebro y del Guadiana

La AEMET prevé que las temperaturas máximas aumenten en el tercio este peninsular, Castilla y León y ambos archipiélagos, mientras que descenderán de forma notable en Galicia y el Cantábrico.

Los valores más elevados se registrarán en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra, donde podrán alcanzarse 40 o incluso 42 grados. En amplias zonas del interior peninsular los termómetros superarán los 35 grados, una situación que también afectará al interior de Mallorca y al sur de Gran Canaria.

El calor también se dejará sentir durante la noche. Las temperaturas mínimas subirán de forma generalizada en la Península y Canarias, especialmente en el alto Ebro, mientras que solo descenderán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca. El organismo prevé noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, en el litoral mediterráneo y en los valles fluviales de la mitad sur peninsular.