Segundo día de la ola de calor: estas son las zonas donde las temperaturas rozarán los 42 grados

El segundo día de la ola de calor dejará temperaturas muy elevadas en buena parte de España, con avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en la mayor parte de las comunidades autónomas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, mientras que en los valles del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y zonas bajas del este peninsular podrán alcanzarse entre 40 y 42 grados.

De acuerdo con el mapa de avisos, estarán en alerta naranja Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra. También se mantendrán avisos, de nivel amarillo o naranja según la zona, en Islas Baleares, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

Cielos despejados y algunos chubascos en el norte

La jornada estará marcada por el predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. Solo se esperan nubes bajas y brumas en Galicia y el litoral cantábrico durante las primeras horas del día, con posibilidad de alguna llovizna aislada, además de intervalos de nubosidad baja en algunos puntos del litoral mediterráneo.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en el tercio norte, que podrán dejar chubascos dispersos en el valle del Ebro y zonas próximas. En Canarias predominarán las nubes bajas en la vertiente norte y los cielos despejados en el sur.

Se prevé calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. El viento soplará flojo o moderado en los litorales, con componente norte en el Cantábrico y este en el Mediterráneo. En el interior peninsular predominará el viento flojo del suroeste, que tenderá a intensificarse durante la tarde. En Canarias continuará el régimen de alisios moderados, con probables rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.

Máximas por encima de los 40 grados

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y el Cantábrico, de forma más acusada en zonas del interior, mientras que subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el entorno del golfo de Cádiz. En el resto del país apenas se esperan cambios.

30/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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El organismo prevé que los 35 grados se superen en amplias áreas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias. Los valores más altos volverán a registrarse en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las zonas bajas del este peninsular, donde podrán alcanzarse entre 40 y 42 grados.

Las temperaturas mínimas bajarán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz, mientras que aumentarán en la vertiente mediterránea y en Canarias. Además, continuarán las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, en Canarias, el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y buena parte de la mitad sur peninsular.