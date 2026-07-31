La ola de calor encara su recta final con media España en alerta por temperaturas extremas

El calor extremo continúa este viernes en gran parte de España. Más de media España permanece en aviso naranja o amarillo por altas temperaturas en el tercer día de la ola de calor, un episodio que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prolongará hasta este sábado 1 de agosto.

La Aemet mantiene activos avisos por calor en buena parte del país. En Canarias, Gran Canaria está en nivel naranja y Tenerife en amarillo. En Andalucía, el aviso naranja afecta a Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, mientras que Cádiz, Huelva y Málaga permanecen en amarillo.

Avisos en buena parte del país

En Aragón, Zaragoza continúa en aviso naranja, mientras que Huesca y Teruel permanecen en amarillo tanto por altas temperaturas como por riesgo de tormentas.

En Castilla y León, Ávila, Segovia y Soria están en aviso amarillo. En Castilla-La Mancha, Albacete y Cuenca permanecen en naranja, mientras que Ciudad Real, Guadalajara y Toledo están en amarillo.

También siguen activados los avisos en Cataluña, donde Lérida está en nivel naranja —además de por tormentas— y Barcelona, Gerona y Tarragona en amarillo, igualmente con riesgo de tormentas.

El calor afecta además a Extremadura, con avisos amarillos en Cáceres y Badajoz; a la Comunidad Valenciana, con Valencia en naranja y Alicante en amarillo; y también a Baleares, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Máximas por encima de los 40 grados

La previsión de la Aemet apunta a una jornada marcada por el predominio del tiempo estable en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio.

No obstante, durante la tarde pueden registrarse chubascos y tormentas, localmente fuertes, en el sur del Sistema Ibérico, los Pirineos y zonas próximas. También se esperan precipitaciones en el Cantábrico y el norte de Galicia.

Las temperaturas máximas descenderán en el tercio norte, especialmente en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, mientras que aumentarán en Baleares y el litoral sur.

Los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y de forma puntual en el valle medio del Ebro.

Noches tropicales y calima

Las temperaturas mínimas subirán en el tercio sur peninsular y descenderán en el valle del Ebro y la Meseta.

La Aemet prevé noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, en Canarias, buena parte de la mitad sur, el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.

Además, se espera la presencia de calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias.

Respecto al viento, predominarán los vientos flojos del suroeste en la Península, aunque se intensificarán durante la tarde. En el Estrecho soplará levante moderado con intervalos fuertes y en Canarias continuará el alisio, con posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.