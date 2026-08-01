La ola de calor mantiene este sábado los 42 grados en el sur antes del cambio de tiempo

La cuarta ola de calor continúa este sábado con temperaturas muy elevadas en buena parte de España, especialmente en el sur peninsular, donde los termómetros volverán a situarse entre los 40 y los 42 grados. Aunque algunas zonas registrarán ligeros cambios, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene que la jornada seguirá marcada por el calor intenso antes del descenso previsto para el domingo.

El episodio de altas temperaturas se concentra especialmente en el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y áreas próximas, donde las máximas alcanzarán entre 40 y 42 grados. Además, podrán superarse los 38 o 40 grados en puntos del valle del Ebro, las depresiones del noreste y zonas del tercio este peninsular.

La previsión apenas presenta variaciones respecto a las jornadas precedentes. Las temperaturas descenderán ligeramente en las depresiones del noreste y en algunas áreas del litoral e interior del sureste, mientras que aumentarán en el tercio norte y en los litorales del suroeste.

La Aemet mantiene que gran parte del interior peninsular seguirá registrando temperaturas muy elevadas durante las horas centrales del día, con un ambiente especialmente adverso en el sur.

Persisten las noches tropicales

Las temperaturas mínimas continuarán siendo altas en numerosos puntos del país, con noches tropicales en muchas zonas donde los termómetros no bajarán de los 20 grados, especialmente en el sur y en áreas del litoral mediterráneo.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas de mayor calor, mantener una correcta hidratación y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.