La ola de calor llega a su fin este domingo con un descenso generalizado de las temperaturas

La cuarta ola de calor comenzará a remitir este domingo con la llegada de una masa de aire más fresco que provocará un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, a partir del mediodía, el episodio deje de cumplir los criterios que justifican el aviso especial por ola de calor.

El cambio llegará con el acercamiento de una vaguada desde el oeste, que favorecerá la entrada de aire más fresco y hará bajar las temperaturas, especialmente en el cuadrante suroccidental de la Península.

La Aemet señala que el descenso térmico será suficiente para que desaparezcan las condiciones que han mantenido activa la ola de calor desde el pasado miércoles. Aunque durante la primera mitad del día todavía persistirá el ambiente cálido en algunas zonas, el cambio será progresivo conforme avance la jornada.

Se retiran los avisos especiales

Con esta evolución, la Agencia Estatal de Meteorología da por finalizado el aviso especial por ola de calor, al considerar que ya no se alcanzarán los umbrales necesarios para mantenerlo.

El descenso de las temperaturas supondrá un alivio tras varios días consecutivos de máximas superiores a los 40 grados en distintas zonas del país y de noches tropicales en buena parte del territorio.

No obstante, la Aemet recomienda seguir consultando la evolución de la previsión meteorológica, ya que el verano continuará dejando jornadas de calor intenso en determinadas regiones.