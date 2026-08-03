El calor dará un respiro y las tormentas ganarán protagonismo

Las temperaturas máximas descenderán este lunes de forma generalizada en la Península por la llegada de un frente por el noroeste, aunque el calor seguirá siendo intenso en amplias zonas del este y del sur, así como en Baleares y, especialmente, en Canarias, donde los termómetros podrán alcanzar los 40 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía estará en aviso naranja por altas temperaturas, mientras que Aragón, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia permanecerán en aviso amarillo. Además, Aragón y Cataluña también tendrán alerta naranja por tormentas y lluvias, ante la previsión de chubascos que podrán ser fuertes y acompañados de granizo en el bajo Ebro y la provincia de Lérida.

Desarrollo de tormentas

La entrada del frente dejará cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular e intervalos nubosos en el sur, aunque tenderán a despejarse de oeste a este a lo largo del día. Se esperan precipitaciones en el oeste de Galicia, que por la tarde podrán extenderse a otras zonas del noroeste, además de tormentas en el cuadrante nordeste.

También son probables bancos de niebla matinales en puntos del norte y este peninsular y en Baleares, mientras que en Canarias habrá calima en altura, que también afectará, en menor medida, al mar de Alborán.

02/08 19:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, temperaturas máximas, lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Los termómetros

Las máximas bajarán en la Península, pero todavía se superarán los 35 grados en zonas de los tercios este y sur, así como en Baleares. Las mínimas subirán en el centro y norte peninsular, descenderán en Andalucía y variarán poco en el resto.

Además, persistirán las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas del sureste y Baleares, superiores a 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y Canarias, donde incluso podrán llegar localmente a los 40 grados.

En cuanto al viento, soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, habrá poniente moderado en los litorales del sur peninsular y viento moderado del sur en Galicia, mientras que en el resto del país será en general flojo, aunque tenderá a intensificarse durante la tarde.