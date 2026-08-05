Las tormentas con granizo irrumpen en una jornada marcada por las altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por calor, lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros en siete Comunidades Autónomas. El riesgo más importante se concentrará en Gran Canaria, donde estará activo el aviso naranja por altas temperaturas, mientras que en el este peninsular podrán registrarse precipitaciones con tormentas localmente fuertes.

Tormentas en el este peninsular

La previsión apunta a una jornada estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde predominarán los cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas.

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el interior del tercio oriental, las montañas del centro y norte y Mallorca. La AEMET prevé chubascos y tormentas en zonas del cuadrante nordeste y en la isla balear, que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo en la Ibérica sur y los Pirineos orientales.

Además, Aragón permanecerá en aviso amarillo por lluvias y tormentas y en la Comunidad Valenciana la alerta será naranja en el caso de las precipitaciones.

Viento y fenómenos costeros en Canarias

El archipiélago canario seguirá marcado por el alisio, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, una situación que ha llevado a activar avisos amarillos por viento en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y Tenerife. En La Gomera, la alerta asciende a naranja.

En Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife también estarán vigentes avisos por fenómenos costeros. En el resto de España soplarán vientos flojos en general, con predominio de la componente este en el Levante, norte en el norte peninsular y Baleares y oeste en el resto del territorio.

04/08 19:42 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas, lluvias, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Canarias, el punto con mayor riesgo por calor

Los avisos por altas temperaturas afectarán también a Málaga, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Girona, La Palma, El Hierro y Tenerife, aunque en estos casos serán de nivel amarillo. Según la AEMET, las temperaturas seguirán siendo muy elevadas y se superarán los 35 grados en buena parte de las mitades sur y este peninsulares, además de Baleares y Canarias.

Las máximas tenderán a subir en la vertiente atlántica y en el nordeste de Cataluña, mientras que descenderán en buena parte del litoral mediterráneo, el Cantábrico, el alto Ebro y Canarias.

Las mínimas apenas variarán y continuarán las noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas del sureste peninsular y Baleares. En puntos del litoral mediterráneo y de Canarias los termómetros permanecerán por encima de los 25 grados, e incluso localmente podrían no bajar de 30 grados en el archipiélago.