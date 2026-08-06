Una masa de aire frío cambia el tiempo: tormentas con granizo en varias comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este jueves avisos en diez comunidades autónomas por altas temperaturas, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La jornada estará marcada por el calor en buena parte del interior peninsular, Baleares y Canarias, mientras que una masa de aire frío en altura favorecerá la formación de tormentas fuertes en el nordeste y en áreas del sudeste.

La llegada de una masa de aire frío en niveles altos incrementará la inestabilidad atmosférica, especialmente en el norte y el este peninsular.

La AEMET prevé chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañados de granizo, durante la madrugada en el oeste del Pirineo y, por la tarde, en el conjunto del nordeste y en las sierras del sudeste peninsular. Por este motivo, Aragón, Región de Murcia y Comunidad Valenciana tienen avisos amarillos por tormentas mientras en Cataluña se eleva a naranja. Además, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña también se encuentran en alerta por lluvias —amarilla en las dos primeras comunidades autónomas y naranja en la restante.

En la vertiente cantábrica se esperan cielos cubiertos con precipitaciones que podrán ser persistentes, mientras que en el resto de la Península y Baleares predominarán los intervalos nubosos y las nubes de evolución en áreas montañosas.

06/08 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, tormentas, temperaturas máximas, nieblas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Avisos por nieblas y viento

Galicia es la única comunidad con avisos por nieblas durante las primeras horas del día, cuando también podrán formarse bancos de niebla en el área cantábrica y en regiones de la fachada oriental peninsular.

En Canarias, la Agencia mantiene el aviso amarillo por viento, con alisio de intensidad fuerte y rachas muy fuertes. Además, persistirá una calima débil, especialmente en las islas. En el resto del país predominarán los vientos flojos, con componente este en el Levante, nordeste en el norte peninsular, norte en Baleares y oeste en buena parte del resto del territorio.

Calor en gran parte del país

La AEMET mantiene alertas amarillas por altas temperaturas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid.

Según la previsión, los termómetros superarán los 35 grados en zonas del suroeste peninsular y, de forma puntual, también en áreas del nordeste, Baleares y Canarias. Además, las temperaturas serán muy altas en Canarias y significativamente elevadas en Baleares, el mar de Alborán y amplias zonas del interior peninsular.

Las mínimas registrarán pocos cambios, aunque continuarán las noches tropicales, con valores que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sureste y Baleares. En algunos puntos del litoral mediterráneo y de Canarias, las temperaturas nocturnas podrán mantenerse por encima de los 25 grados.