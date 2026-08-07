40 ºC en el sur y tormentas en el este: así será el tiempo este viernes

El calor volverá a ser el principal protagonista este viernes en buena parte de Espña, aunque la jornada tendrá un segundo foco de atención en el este peninsular: las tormentas crecerán durante la tarde y podrán dejar granizo y rachas muy fuertes de viento en algunas zonas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), 13 Comunidades Autónomas tienen algún tipo de aviso meteorológico. Córdoba y Jaén se encuentran en nivel naranja por temperaturas máximas de hasta 40 ºC, mientras que otras zonas afrontan avisos amarillos por calor, lluvias o tormentas.

La situación será especialmente cambiante en el interior. Mientras el valle del Guadalquivir seguirá soportando temperaturas muy elevadas, en áreas del este y sureste las nubes de evolución podrán desembocar en chubascos y tormentas a partir de la tarde.

El Guadalquivir, de nuevo cerca de los 40 ºC

El episodio de calor tendrá sus valores más altos en Andalucía. Aemet prevé 40 ºC en la Campiña cordobesa y en varias zonas de Jaén, especialmente en el entorno de Marmolejo, Andújar y Linares.

También se alcanzarán valores elevados en otras zonas andaluzas. Sevilla podría llegar a 39 ºC, con posibilidad de alcanzar localmente los 40 ºC en la Campiña sevillana. Huelva y Córdoba tendrán registros de hasta 39 ºC en algunas zonas, mientras que Granada y Jaén rondarán también los 38-39 ºC.

El calor se extenderá además por amplias áreas del interior peninsular. Se esperan 38 ºC en distintos puntos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Zaragoza, mientras Madrid podrá alcanzar 38 ºC en las zonas Sur, Vegas y Oeste.

En el litoral sur de Valencia y el interior de Mallorca se esperan máximas de hasta 36 ºC.

Tormentas desde la tarde en el este

La otra cara de la jornada aparecerá durante la segunda mitad del día. Aemet prevé nubes de evolución en amplias zonas de la mitad oriental peninsular, con posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes.

El riesgo se concentra especialmente en áreas de Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Granada, Murcia y Soria.

En algunas de estas zonas las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Los avisos por lluvia contemplan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Teruel, Zaragoza y Castellón, mientras que en zonas de Granada, Albacete y Murcia se prevén hasta 15 litros.

Los fenómenos comenzarán a ganar protagonismo principalmente a partir de las primeras horas de la tarde, prolongándose en algunas zonas hasta la noche.

13 comunidades con avisos

Los avisos meteorológicos afectan a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

En Andalucía predominan los avisos por temperaturas, aunque también hay riesgo de tormentas en Granada. Aragón combina el calor con avisos por lluvias y tormentas, mientras que Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana afrontan igualmente ambos fenómenos.

Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja, Baleares y Castilla y León tienen avisos fundamentalmente por temperaturas.

En Canarias, además del calor en Gran Canaria, Aemet prevé viento fuerte y rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Gomera.

Una tarde más complicada en el interior

La predicción general apunta a cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, pero la situación cambiará en algunas zonas a medida que avance el día.

En el norte de Galicia y el área cantábrica habrá cielos nubosos o cubiertos, con tendencia a abrir. También podrán aparecer nieblas matinales en Galicia y el Cantábrico.

07/08 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas, lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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En el área de Alborán se esperan intervalos de nubes bajas, mientras que en el interior del este y sureste las nubes de evolución serán las protagonistas de la tarde.

El norte de Canarias tendrá intervalos de nubes bajas y el resto del archipiélago permanecerá en general poco nuboso o despejado.

Las temperaturas suben en el nordeste

Las máximas subirán de forma general en la mitad nordeste peninsular, con ascensos localmente notables en el alto Ebro y zonas próximas.

Por el contrario, bajarán en el oeste de Galicia y en el área de Alborán, mientras que en buena parte del resto del país habrá pocos cambios.

Además de los 40 ºC del Guadalquivir, se superarán los 35 ºC en amplias zonas del interior de la mitad sur y del cuadrante nordeste, así como localmente en Baleares, Canarias y la Meseta Norte.

Las noches tampoco serán especialmente frescas en amplias zonas del sureste. Aemet prevé noches tropicales en buena parte de la mitad sureste peninsular y Baleares, e incluso noches tórridas en algunos puntos del litoral mediterráneo y Canarias.

Viento: atención también en Canarias

El alisio soplará en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, especialmente en Gran Canaria y La Gomera.

En el resto del país predominarán los vientos flojos o moderados, aunque habrá tramontana en Menorca y el Ampurdán, además de viento de componente este en los litorales de Asturias y el norte de Galicia. Estos vientos tenderán a amainar en las zonas donde se esperan.

Qué tener en cuenta este viernes

Las zonas bajo aviso naranja por calor deben extremar las precauciones durante las horas centrales del día, especialmente entre las primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche.

En las áreas donde se esperan tormentas, conviene prestar atención a los cambios de tiempo durante la tarde, sobre todo en actividades al aire libre. Las tormentas pueden descargar de forma irregular y acompañarse de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La combinación de calor y noches cálidas también hará que el descanso sea más difícil en amplias zonas del Mediterráneo y del sureste.