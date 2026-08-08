Tormentas fuertes y hasta 40 ºC: el sábado enfrenta calor extremo e inestabilidad

El tiempo dará un giro este sábado 8 de agosto. Aunque el calor seguirá siendo el protagonista en amplias zonas de España, especialmente en el sur y el este, la atmósfera se volverá má más inestable en la mitad norte y crecerá el riesgo de tormentas durante la tarde.

La previsión de Aemet apunta a chubascos y tormentas que podrán ser fuertes e incluso localmente muy fuertes, especialmente en el cuadrante nordeste peninsular. Algunas tormentas podrían dejar granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Al mismo tiempo, el calor no dará tregua. Se superarán los 35 ºC en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste, además de Baleares y algunos puntos de Canarias. En el valle del Guadalquivir, los termómetros podrán alcanzar los 40 ºC.

Mañana estable en muchas zonas y cambio por la tarde

El día comenzará con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la Península. La excepción estará en áreas como el extremo noroeste, Alborán y el bajo Ebro, donde habrá más nubosidad.

En Galicia podrán producirse precipitaciones ocasionales, mientras que también se esperan bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico. En el Estrecho, Alborán y el litoral gallego podrán aparecer brumas o nieblas costeras.

Pero la situación cambiará a partir de las horas centrales. La nubosidad de evolución crecerá con fuerza y dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y en algunos puntos del interior sureste. El mayor riesgo se concentrará en el cuadrante nordeste.

Aemet no descarta que estas tormentas sean localmente muy fuertes, acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento. El riesgo también se extiende, aunque con menor protagonismo, al área cantábrica y la Meseta Norte.

Hasta 41 ºC en Córdoba y 39 ºC en Sevilla, Jaén y Zaragoza

El calor será especialmente intenso en el sur. Según las temperaturas previstas para las capitales de provincia, Córdoba alcanzará 41 ºC, mientras que Sevilla, Jaén, Toledo y Zaragoza se quedarán en torno a los 39 ºC.

También se esperan valores muy elevados en:

Albacete: 38 ºC.

38 ºC. Badajoz: 38 ºC.

38 ºC. Ciudad Real: 38 ºC.

38 ºC. Granada: 38 ºC.

38 ºC. Lérida: 38 ºC.

38 ºC. Murcia: 39 ºC.

39 ºC. Pamplona: 37 ºC.

37 ºC. Logroño: 37 ºC.

37 ºC. Vitoria: 37 ºC.

37 ºC. Gerona: 37 ºC.

37 ºC. Madrid: 37 ºC.

En el Mediterráneo, el calor también será notable, con 34 ºC en Alicante, Castellón y Valencia y 33 ºC en Barcelona.

El contraste será especialmente llamativo en el norte: aunque algunas capitales mantendrán temperaturas elevadas, habrá un descenso de las máximas en parte de la vertiente atlántica norte debido a la evolución de la situación meteorológica.

Las noches seguirán siendo muy calurosas

El problema no estará únicamente en las temperaturas diurnas. La Aemet prevé que continúen las noches tropicales, con mínimas de al menos 20 ºC en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular, además de los archipiélagos.

En puntos del litoral mediterráneo, el Guadalquivir y Canarias, las mínimas podrán incluso mantenerse por encima de los 25 ºC.

Entre las capitales con noches más cálidas destacan Jaén, con una mínima prevista de 26 ºC, y varias ciudades del Mediterráneo y las islas, con valores de 24 o 25 ºC.

El nordeste concentra la mayor incertidumbre

El principal foco de atención meteorológica estará en el cuadrante nordeste.

La combinación de calor, humedad e inestabilidad favorecerá la formación de tormentas durante la segunda mitad del día. No serán simples chubascos de verano en todos los casos: Aemet contempla episodios fuertes, con posibilidad de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Por ello, las actividades al aire libre en las zonas donde se desarrollen tormentas pueden verse alteradas durante la tarde, especialmente en áreas expuestas a cambios bruscos del tiempo.

Tormentas en el Cantábrico y la Meseta Norte

El riesgo no quedará limitado al nordeste. La Aemet señala que tampoco se descartan tormentas fuertes en el área cantábrica y la Meseta Norte, mientras que algunos puntos del interior sureste también podrían registrar chubascos y tormentas.

La evolución será, por tanto, muy distinta según la zona: mientras el sur mantendrá un ambiente muy caluroso y predominantemente estable, el norte y el nordeste tendrán una tarde mucho más cambiante.

Canarias: calor, calima y viento fuerte

En Canarias se mantendrá el tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque habrá varios elementos a tener en cuenta.

Aemet prevé calima ligera y temperaturas que podrán alcanzar los 33 ºC en Santa Cruz de Tenerife. Además, el alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, por lo que el viento será el principal factor meteorológico a vigilar en las islas.

En Baleares también dominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas de hasta 34 ºC en Palma y noches cálidas.