El calor da un respiro este domingo, pero las tormentas vuelven a ganar terreno

El domingo 9 de agosto dejará un cambio respecto a la jornada anterior: las temperaturas bajarán en la mayor parte de la Península, aunque el calor seguirá siendo intenso en amplias zonas del sureste y el valle del Guadalquivir.

El descenso térmico tendrá además un contrapunto. Una masa de aire frío en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad a partir de las horas centrales del día, con abundante nubosidad de evolución y chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y acompañarse localmente de granizo en el nordeste.

El riesgo de tormentas también se extenderá, aunque con menor protagonismo, al área cantábrica.

Las primeras horas del domingo serán relativamente estables en gran parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados.

La excepción estará en Galicia, el Cantábrico occidental y Alborán, donde se esperan cielos más nubosos o cubiertos.

También podrán aparecer brumas y nieblas costeras en los litorales de Alborán, Galicia y Asturias, con posibilidad de que afecten a zonas interiores de estas comunidades durante las primeras horas.

Pero la situación irá cambiando conforme avance la mañana.

La inestabilidad aumenta a partir del mediodía

La presencia de una masa de aire frío en altura será determinante para el cambio de tiempo.

A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el norte y el este peninsular. El resultado serán chubascos y tormentas que podrán alcanzar intensidad fuerte y que tendrán especial protagonismo en el nordeste.

En esta zona existe además posibilidad de granizo, por lo que las tormentas serán el fenómeno más relevante de la jornada.

El área cantábrica tampoco queda al margen y Aemet no descarta que las tormentas lleguen hasta esta zona.

La evolución será, por tanto, muy distinta entre la primera y la segunda mitad del día: una mañana más tranquila dará paso a una tarde más inestable en el norte y este.

Hasta 40 ºC en el Guadalquivir

Aunque las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de la Península, el calor seguirá siendo intenso.

Se superarán los 35 ºC en amplias zonas de la mitad sureste, y el Guadalquivir podrá alcanzar de nuevo los 40 ºC.

Córdoba será la capital más calurosa de la previsión, con 40 ºC, mientras que Sevilla llegará a 38 ºC y Jaén, Murcia, Toledo, Gerona y Zaragoza se situarán entre 38 y 39 ºC.

Las máximas previstas más destacadas son:

Córdoba: 40 ºC.

40 ºC. Gerona: 39 ºC.

39 ºC. Granada: 39 ºC.

39 ºC. Lérida: 38 ºC.

38 ºC. Jaén: 38 ºC.

38 ºC. Murcia: 38 ºC.

38 ºC. Sevilla: 38 ºC.

38 ºC. Toledo: 38 ºC.

38 ºC. Zaragoza: 39 ºC.

39 ºC. Ciudad Real: 38 ºC.

38 ºC. Teruel: 37 ºC.

37 ºC. Albacete: 37 ºC.

37 ºC. Palma: 36 ºC.

El descenso será más apreciable en otras zonas. Madrid, por ejemplo, tendrá una máxima de 35 ºC, mientras que La Coruña se quedará en 24 ºC y Santander en 25 ºC.

El sureste seguirá atrapado en el calor

El alivio térmico no será igual para todos. Y es que el sureste peninsular continuará soportando temperaturas elevadas, con 38 ºC en Murcia, 37 ºC en Albacete y 36 ºC en Granada.

También habrá calor intenso en el interior de Castilla-La Mancha y Andalucía. El contraste con el norte será notable: Bilbao tendrá 30 ºC, Oviedo 27 ºC, Santander 25 ºC y La Coruña apenas 24 ºC.

Las noches tropicales continúan

El descenso de las máximas no significará el final del calor nocturno. La Aemet prevé que continúen las noches tropicales, con mínimas de al menos 20 ºC en amplias zonas del sureste peninsular y las islas.

En puntos del litoral mediterráneo y Canarias, las temperaturas podrán mantenerse incluso por encima de 25 ºC.

Las mínimas más elevadas de la previsión se esperan en Alicante, Castellón y Valencia, con 25 ºC, y en varias zonas costeras e insulares.

El nordeste, pendiente de las tormentas

El principal foco meteorológico del domingo estará en el nordeste peninsular. La combinación de la masa fría en altura y el calentamiento diurno favorecerá el crecimiento de nubes de evolución durante la tarde. Algunas tormentas podrán ser fuertes y dejar granizo.

Gerona y Zaragoza alcanzarán 39 ºC, mientras que Lérida, Huesca y otras zonas del valle del Ebro mantendrán temperaturas elevadas antes de la evolución tormentosa.

La situación puede cambiar rápidamente durante la tarde, por lo que será una de las zonas donde más contraste habrá entre el calor previo y la llegada de las tormentas.

Canarias: menos calor, pero viento fuerte

En Canarias las temperaturas descenderán de forma localmente notable.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una máxima prevista de 30 ºC y Las Palmas de Gran Canaria de 27 ºC. Sin embargo, el viento seguirá siendo un factor destacado.

El alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, mientras que también se espera calima ligera.

Los cielos estarán poco nubosos en general, aunque podrán aparecer intervalos de nubes bajas en el norte de las islas.

Baleares mantiene el calor

Baleares será una de las excepciones al descenso térmico general, con un ligero ascenso de las temperaturas.

Palma alcanzará 36 ºC, mientras que Alicante y Castellón se quedarán en 33 ºC y Valencia en 32 ºC. El viento soplará flojo a moderado del este en Baleares.