El miércoles 12 de agosto, jornada en la que se producirá el eclipse solar, estará marcado en España por una situación de estabilidad y temperaturas elevadas, según la última actualización de la previsión especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La mayor parte del país tendrá cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá zonas del norte y del este donde la evolución de la nubosidad podría dificultar la observación del fenómeno.

La situación meteorológica será estable en buena parte de la Península, pero el área cantábrica y algunas zonas del litoral gallego y de Alborán tendrán cielos nubosos. Estas condiciones pueden afectar a la visibilidad del eclipse en determinados puntos.

Durante la tarde, Aemet prevé además la formación de intervalos de nubes de evolución en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental peninsular. Esta nubosidad podría interferir localmente en la visualización del eclipse, especialmente allí donde alcance mayor desarrollo.

La Agencia Estatal de Meteorología señala que existe posibilidad de alguna tormenta en los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales. En estos puntos también podrían registrarse chubascos.

Fuera de estas áreas, la previsión especial de Aemet no contempla precipitaciones para la jornada del eclipse.

Más de 40ºC en varios valles

El calor será otro de los elementos destacados de la jornada. Aemet prevé temperaturas altas en la Península, con ascensos ligeros o moderados de las máximas en buena parte del país. La excepción será el área del Estrecho, donde se esperan ligeros descensos.

Las temperaturas máximas superarán los 35ºC en la mayor parte de los interiores de la Península y Baleares, aunque quedarán por debajo de esos valores en el norte de Galicia, el área cantábrica y en los litorales y zonas montañosas peninsulares.

Los registros más elevados podrán superar los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Ebro, además de alcanzar ese umbral de forma más localizada en otros valles atlánticos del suroeste.

El viento será en general flojo en la Península y Baleares, aunque habrá intervalos moderados en el Estrecho, los litorales de Galicia y las costas del sudeste. Predominarán las componentes sur y oeste, mientras que en el Mediterráneo y el nordeste peninsular serán más frecuentes las componentes sur y este.

En Galicia soplará viento de norte y en el Cantábrico predominará un régimen de brisas.

Calima y viento en Canarias

En Canarias, Aemet espera cielos nubosos o con intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados.

La visibilidad podría reducirse por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, el extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.

En el archipiélago canario soplará el alisio, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en las zonas expuestas.

Alto riesgo de incendios

La previsión de Aemet también apunta a una situación de elevado peligro de incendios forestales. El organismo prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance niveles muy alto o extremo en gran parte de la Península y Baleares durante el 12 de agosto.

Algunas zonas del norte de Galicia, el área cantábrica, el Pirineo oriental, el medio Ebro, Andalucía oriental y el sudeste peninsular tendrán niveles inferiores, principalmente moderado o alto.

En Canarias, el nivel previsto será en general moderado, aunque habrá áreas con peligro alto o muy alto.

La evolución de las nubes durante la tarde será, por tanto, uno de los factores que determinarán las condiciones de observación del eclipse en determinadas zonas, mientras que en buena parte de España se mantendrán los cielos poco nubosos o despejados.