La situación meteorológica de este lunes estará marcada por el contraste entre la estabilidad que dominará buena parte de España y la aparición de tormentas localmente muy fuertes en varias zonas del este y el norte peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé además temperaturas superiores a los 35 grados en amplias áreas y valores que podrían superar los 40 en el valle del Guadalquivir.

La jornada comenzará con predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país. Sin embargo, durante la tarde crecerá la nubosidad en el tercio oriental y en las zonas montañosas del norte, lo que favorecerá la aparición de chubascos y tormentas fuertes.

La Aemet señala que no se descartan episodios localmente muy fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, en el sur del Sistema Ibérico, la Comunidad Valenciana, el sureste peninsular y Navarra.

Los avisos por tormenta se mantienen activos en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, —en estos lugares la alerta se eleva a naranja—, Navarra, La Rioja, Cataluña, Andalucía —avisos amarillos—. Por otro lado, excepto en Andalucía y Cataluña, en el resto de las comunidades mencionadas existe alerta también por precipitaciones.

09/08 21:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias, temperaturas máximas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/OiVLuEiLPL — Aemet (@AEMET_Esp) August 9, 2026

La posibilidad de tormentas será menor en el Pirineo oscense y en zonas próximas. En Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro se esperan cielos nubosos o cubiertos, aunque tenderán a abrirse claros a lo largo del día.

También podrán aparecer bancos de niebla durante las primeras horas en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro. En los litorales gallegos y en Alborán se prevén además brumas y nieblas costeras, mientras que en Alborán podrá registrarse calima ligera.

En Canarias habrá además intervalos de nubes bajas en el norte de las islas, mientras que el resto del archipiélago mantendrá cielos poco nubosos o despejados.

Cambios en el viento

En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En los litorales del noroeste peninsular predominarán los vientos moderados de componente norte y nordeste, mientras que en los litorales del sureste y en Baleares soplarán del este y nordeste.

En el resto del territorio se esperan vientos flojos, aunque aumentarán durante la tarde. La componente oeste dominará en la vertiente atlántica, la norte en el área cantábrica y las componentes sur y este en el litoral mediterráneo.

Más de 40 grados en el Guadalquivir

El calor continuará siendo uno de los principales elementos de la jornada, aunque las temperaturas evolucionarán de forma diferente según las zonas. Las máximas subirán en el extremo noroeste de la Península y en Alborán, mientras que descenderán en la mitad este.

Aun con estos descensos, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste, además de en Baleares y, de forma puntual, en la Meseta Norte.

El valor más elevado se espera en el valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrían rebasar los 40 grados. La AEMET también prevé que las temperaturas mínimas bajen en la mitad oeste peninsular, el Cantábrico oriental y el alto Ebro.

Las noches seguirán siendo especialmente cálidas en amplias zonas de la mitad sureste y en los archipiélagos. En estas áreas las temperaturas no bajarán de los 20 grados y, en puntos del litoral mediterráneo, podrán mantenerse por encima de los 25 grados.

En cuanto al mapa de avisos, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid se encuentran en alerta amarilla por temperaturas elevadas, esta alerta se eleva a naranja en las Islas Baleares.