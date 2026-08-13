El calor no da tregua: 40 ºC y noches tropicales mientras las tormentas amenazan al este

España afronta este jueves, 13 de agosto, otra jornada marcada por las temperaturas muy elevadas. Los termómetros superarán los 35 ºC en buena parte de la Península y podrán alcanzar o rebasar los 40 ºC en los valles del suroeste, además de puntos del Miño y de la Meseta Sur.

La jornada tendrá, sin embargo, una segunda cara: la estabilidad dominará durante buena parte del día, pero por la tarde crecerán las nubes en el interior y el tercio oriental peninsular y podrán aparecer chubascos y tormentas, algunas de ellas fuertes, especialmente en las sierras Ibéricas de Teruel y las Béticas orientales.

La predicción oficial de Aemet mantiene además avisos meteorológicos por altas temperaturas en buena parte del país y por lluvias y tormentas en varias zonas del este y sureste.

13/08 08:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias, temperaturas máximas y nieblas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Más de 35 ºC en gran parte de la Península

El calor será el fenómeno dominante. Aemet prevé máximas superiores a 35 ºC en la mayoría de la Península, con las principales excepciones en el Cantábrico, los litorales y las zonas de montaña.

El extremo más caluroso volverá a encontrarse en el suroeste. Córdoba y Badajoz alcanzarán los 41 ºC, mientras Sevilla, Ciudad Real, Toledo, Jaén, Lérida y Zaragoza rondarán los 40-41 ºC.

También destacan los 42 ºC previstos en Pamplona, 41 ºC en Logroño y 40 ºC en Ourense, según la tabla de predicción facilitada por Aemet.

En Madrid se esperan 39 ºC, mientras que Valladolid, Salamanca, Zamora, Burgos y Ávila se moverán entre 36 y 38 ºC.

En el Mediterráneo las temperaturas serán algo más contenidas en la costa: Valencia y Tarragona llegarán a 33 ºC, Alicante a 34 ºC y Barcelona a 33 ºC.

El este cambia de escenario por la tarde

La principal novedad meteorológica llegará durante la segunda mitad del día.

Tras una mañana relativamente estable, la nubosidad de evolución crecerá en amplias zonas del interior y del tercio oriental. Aemet sitúa las mayores probabilidades de tormentas en las áreas montañosas, especialmente en las sierras Ibéricas y las Béticas orientales.

Las tormentas podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de chubascos intensos y rachas de viento muy fuertes, con especial atención a las sierras del sureste y a la Ibérica de Teruel.

Hay avisos por lluvias y tormentas en áreas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, de acuerdo con la información facilitada para esta jornada. El sistema oficial de avisos de Aemet permite consultar la evolución y actualización de estos fenómenos.

Nubes bajas en el norte

El día arrancará con algunos contrastes. Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y determinados puntos del Mediterráneo tendrán intervalos de nubes bajas y posibles bancos de niebla matinales. En los litorales de Galicia y del Cantábrico estas nubes y brumas podrán persistir durante más tiempo.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados antes de que la nubosidad de evolución gane protagonismo por la tarde.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos más despejados en el resto.

Una noche más difícil para dormir

El calor no desaparecerá cuando se ponga el sol. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y continuarán las noches tropicales, con valores que no bajarán de 20 ºC en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste peninsular y los archipiélagos.

En el litoral mediterráneo algunas mínimas podrán situarse incluso por encima de los 25 ºC, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante la noche.

Este factor resulta especialmente relevante para la población vulnerable, porque el descanso nocturno se dificulta cuando las temperaturas permanecen altas durante varias horas.

Las capitales con más calor

Entre las máximas previstas destacan:

Córdoba: 41 ºC

Badajoz: 41 ºC

Zaragoza: 41 ºC

Lérida: 41 ºC

Ciudad Real: 40 ºC

Sevilla: 40 ºC

Toledo: 40 ºC

Jaén: 40 ºC

Ourense: 40 ºC

Logroño: 40 ºC

Madrid: 39 ºC

Gerona: 39 ºC

Pamplona: 42 ºC

En el otro extremo, las temperaturas serán mucho más suaves en el litoral cantábrico y atlántico. La Coruña se quedará en 26 ºC, Santander en 27 ºC, San Sebastián en 28 ºC y Oviedo en 29 ºC.

Viento y calima

Por otra parte, el viento será flojo en buena parte de la Península, aunque habrá algunas excepciones.

Se espera levante moderado en el Estrecho y Alborán, viento del norte en los litorales gallegos y del nordeste en los litorales del sureste.

Hoy el peligro de incendios se mantiene en niveles muy altos o extremos en gran parte del país. Extrema la precaución. Predicción actualizada a 7 días: https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/2MAQtsc3Tu — AEMET (@AEMET_Esp) August 13, 2026

En Canarias soplará alisio moderado, con probables rachas fuertes en zonas expuestas.

Además, la Aemet contempla calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.