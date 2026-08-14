Del calor extremo al granizo: España supera los 40 ºC mientras aumentan las tormentas

España afronta este viernes 14 de agosto una nueva jornada marcada por el calor intenso y un aumento de la inestabilidad, con tormentas que podrán ser fuertes y dejar granizo y rachas de viento muy intensas en distintas zonas del país. Aunque las temperaturas máximas descenderán en buena parte de la Península, los termómetros todavía podrán rebasar los 40 grados en varios puntos.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el acercamiento de una vaguada favorecerá un incremento de la inestabilidad atmosférica. Este fenómeno podría evolucionar durante los próximos días hasta convertirse en una dana.

Durante la mañana predominarán los cielos poco nubosos en gran parte del país, con la excepción del norte de Galicia, Asturias y Cantabria, donde aparecerán nubes bajas y podrán registrarse precipitaciones débiles en el área cantábrica. También habrá nubosidad baja en el litoral de Alborán.

Tormentas, granizo y fuertes rachas de viento

La situación cambiará durante la tarde con el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular. La Aemet prevé chubascos y tormentas en las zonas montañosas del norte y en el tercio oriental de la Península.

Las tormentas podrán ser puntualmente fuertes en las sierras del sureste y en los sistemas Cantábrico e Ibérico, así como en las zonas próximas. En estos puntos también podrán estar acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Además, podrán formarse bancos de niebla en el extremo norte peninsular y en los litorales de Alborán. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve y despejado o poco nuboso en el resto, con presencia de calima ligera.

Más de 40 grados pese al descenso

El calor seguirá siendo uno de los protagonistas de la jornada. Las temperaturas máximas bajarán en buena parte de la Península, mientras que permanecerán sin grandes cambios en el arco mediterráneo. El descenso será especialmente acusado en el Cantábrico oriental y más ligero en los archipiélagos.

Pese a esta bajada, la Aemet advierte de que las máximas se mantendrán por encima de los 35 grados en la mayoría de la Península y las islas. Los termómetros podrán rebasar los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro, así como de manera puntual en otros valles atlánticos del suroeste y en los del Genil y el Segura.

Entre las capitales de provincia, las temperaturas previstas alcanzarán los 41 grados en Córdoba y Lérida, los 40 en Sevilla, Toledo y Zaragoza y los 39 en Badajoz, Granada, Jaén y Zamora. Madrid llegará a los 38 grados, mientras que Barcelona tendrá una máxima prevista de 36 y una mínima de 26.

Las temperaturas nocturnas apenas experimentarán cambios y continuarán las noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, la Meseta Norte, el Cantábrico y los archipiélagos. En puntos del Mediterráneo y del sur de Gran Canaria las mínimas permanecerán incluso por encima de los 25 grados.

En cuanto al viento, soplará alisio moderado en Canarias, con rachas fuertes en las zonas más expuestas. Habrá levante moderado en el Estrecho y Alborán, viento del norte en los litorales de Galicia y Cantábrico y del nordeste en las costas del sureste. En el resto del país predominarán los vientos flojos, con componente este en Baleares y la vertiente mediterránea y dirección variable en el interior.