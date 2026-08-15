El sábado llega con un cambio brusco del tiempo: tormentas fuertes y granizo mientras el calor aguanta en el sur

España afrontará este sábado, 15 de agosto, un cambio de tiempo marcado por la inestabilidad. Según la predicción de Aemet, el paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una DANA, favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en buena parte del interior peninsular y Baleares.

Las tormentas serán especialmente relevantes en zonas de montaña y del este. Aemet advierte de que algunas podrán ser fuertes o muy fuertes, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, puntualmente de tamaño grande.

El cambio será especialmente visible al comparar las temperaturas: mientras el norte registrará descensos importantes, con bajadas de más de seis grados en algunos puntos del interior del tercio norte, el calor seguirá apretando en el sur, Baleares y algunas zonas del Mediterráneo.

Las tormentas crecerán a partir del mediodía

La jornada comenzará ya con cierta inestabilidad. Durante la madrugada se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico y algunas tormentas aisladas en Ciudad Real, que podrían extenderse posteriormente a zonas próximas.

Sin embargo, el momento más complicado llegará a partir de las horas centrales del día. Las nubes de evolución crecerán sobre amplias zonas de la Península y Baleares y darán lugar a chubascos y tormentas.

El mayor potencial de intensidad se concentra en el interior, las zonas montañosas y el este peninsular, donde las tormentas pueden descargar con fuerza, acompañadas de fuertes rachas y granizo.

El suroeste será una de las excepciones, con una situación más estable que en buena parte del resto del interior.

El calor no desaparece: hasta 39 ºC en Córdoba

El descenso térmico será generalizado en la Península y los archipiélagos, pero no impedirá que todavía se alcancen temperaturas elevadas.

Aemet prevé que se superen los 35 ºC en zonas bajas del suroeste, Baleares y puntualmente en las Rías Bajas y los litorales mediterráneos.

Entre las máximas previstas destacan:

Córdoba: 39 ºC

Badajoz: 37 ºC

Gerona: 37 ºC

Jaén: 37 ºC

Murcia: 37 ºC

Cáceres: 36 ºC

Granada: 36 ºC

Sevilla: 36 ºC

Toledo: 36 ºC

Alicante: 35 ºC

Almería: 35 ºC

Lérida: 35 ºC

Zamora: 35 ºC

Zaragoza: 35 ºC

En Madrid se esperan 32 ºC, mientras que Barcelona alcanzará 33 ºC y Valencia 33 ºC.

El norte nota el cambio de forma más contundente

El contraste será especialmente acusado en el tercio norte. Las temperaturas máximas bajarán de manera notable en el interior, con descensos superiores a seis grados en algunos puntos.

Así, Burgos se quedará en 29 ºC, León en 31 ºC, Vitoria en 29 ºC y Pamplona en 33 ºC.

En Galicia, sin embargo, habrá excepciones: las Rías Bajas pueden registrar ascensos locales y Pontevedra llegará a 33 ºC, mientras Orense alcanzará 35 ºC.

En el Cantábrico predominará además el viento del norte, con posibilidad de que sea fuerte en el litoral oeste gallego.

Noches todavía muy cálidas

Aunque las máximas bajen en muchas zonas, el alivio nocturno será limitado. Las temperaturas mínimas no bajarán de 20 ºC en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico.

Esto mantendrá un ambiente cálido durante la noche en numerosas zonas, especialmente en las áreas costeras y en buena parte del sur y este peninsular.

Baleares, entre el calor y las tormentas

Las islas Baleares también estarán dentro del episodio de inestabilidad. Aemet contempla chubascos y tormentas, especialmente a partir de las horas centrales, mientras las temperaturas seguirán siendo elevadas.

Palma alcanzará los 35 ºC, una muestra del contraste que marcará la jornada: tormentas potencialmente intensas y, al mismo tiempo, calor en las horas centrales.

Viento fuerte y granizo

Además de la lluvia, el viento será uno de los elementos a vigilar. Las tormentas podrán generar rachas muy fuertes, incluso en lugares donde la precipitación no sea especialmente persistente.

El granizo será otro de los riesgos asociados a las células tormentosas, con posibilidad de que sea puntualmente grande.

Por ello, en las zonas donde se desarrollen tormentas convendrá extremar la precaución durante las horas centrales y la tarde, especialmente en actividades al aire libre, desplazamientos por carretera y zonas expuestas.

En Canarias, el escenario será diferente: cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil, y cielos más despejados en el resto. El alisio soplará moderado y podrá dejar rachas muy fuertes en zonas expuestas. También se prevé algo de calima débil.