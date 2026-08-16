La DANA mantiene la inestabilidad este domingo: tormentas fuertes, granizo y hasta 40 ºC

El tiempo volverá a estar marcado por los contrastes este domingo, 16 de agosto. La DANA situada al suroeste de la Península mantendrá una situación inestable en buena parte del territorio, con tormentas que podrán alcanzar intensidad fuerte y que incluso serán muy fuertes en algunos sistemas montañosos.

Al mismo tiempo, el calor volverá a ganar terreno en varias zonas. Badajoz alcanzará los 40 ºC, mientras Córdoba llegará a 39 ºC y Jaén a 38 ºC.

Según la predicción de Aemet, las tormentas serán uno de los principales protagonistas del domingo, especialmente a partir de las horas centrales del día.

Las zonas con tormentas más fuertes

La jornada comenzará con cielos muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, donde se esperan precipitaciones débiles que serán más abundantes en zonas del interior.

Pero el escenario cambiará a medida que avance el día. Desde las horas centrales comenzarán a crecer nubes de evolución en buena parte del interior peninsular, dando lugar a chubascos y tormentas.

Las zonas de montaña y el este serán las más afectadas.

Aemet contempla tormentas fuertes, con posibilidad de que sean muy fuertes en los Pirineos y en los sistemas Bético e Ibérico. Estos fenómenos podrán venir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Por tanto, el domingo volverá a ser una jornada en la que habrá que prestar especial atención a la evolución de las tormentas durante la tarde, sobre todo en áreas montañosas.

El calor vuelve a dispararse: 40 ºC en Badajoz

El otro gran protagonista será el calor. Después del descenso térmico registrado en algunas zonas durante el sábado, las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, especialmente en Galicia.

El ascenso será suficiente para que vuelvan a superarse los 35 ºC en el cuadrante suroeste, Baleares y las depresiones del noreste, además de algunos puntos del suroeste de Galicia y los litorales mediterráneos.

Las máximas previstas en varias capitales son:

Badajoz: 40 ºC

Córdoba: 39 ºC

Jaén: 38 ºC

Cáceres: 37 ºC

Ciudad Real: 37 ºC

Granada: 37 ºC

Sevilla: 37 ºC

Toledo: 37 ºC

Murcia: 36 ºC

Albacete: 35 ºC

Almería: 35 ºC

Gerona: 35 ºC

Lérida: 35 ºC

Palma: 35 ºC

Zaragoza: 35 ºC

Madrid se quedará en 34 ºC, mientras Valencia alcanzará 32 ºC y Barcelona 33 ºC.

El norte tendrá otro escenario

Mientras el calor aprieta en el suroeste, el extremo norte continuará con una situación más nubosa. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, especialmente en el interior. También pueden aparecer bancos de niebla matinales.

En cuanto a las temperaturas, Galicia será una de las zonas donde más subirán las máximas.

El viento será flojo o moderado del norte en la mitad norte peninsular, con cierzo moderado en el valle del Ebro y tramontana moderada en el Ampurdán.

Noches tropicales

Las temperaturas mínimas bajarán de forma generalizada, aunque habrá excepciones. En Extremadura, por ejemplo, se esperan ascensos.

Pero el descenso nocturno no será suficiente para acabar con las noches cálidas en muchas zonas.

Aemet prevé mínimas de 20 ºC o más en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y, de forma puntual, el noreste y el Cantábrico.

Esto significa que el calor seguirá presente durante la noche, especialmente en zonas costeras y en buena parte del sur peninsular.

También habrá tormentas en Baleares

Baleares quedará igualmente dentro del episodio de inestabilidad. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, con 35 ºC previstos en Palma, pero las islas estarán expuestas a la evolución de las nubes y a posibles chubascos y tormentas.

En el Mediterráneo, el viento soplará del este y sureste, moderado, tanto en la fachada mediterránea como en Baleares.

Por su parte, el archipiélago mantendrá un tiempo diferente al de la Península. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna precipitación débil, mientras que el resto tendrá intervalos poco nubosos o cielos despejados.

El alisio será moderado, aunque podrá registrar rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Las temperaturas serán más suaves que en el interior peninsular: Santa Cruz de Tenerife tendrá 29 ºC de máxima y Las Palmas de Gran Canaria 26 ºC.