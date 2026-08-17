Avisos en más de diez comunidades por el paso de la DANA y el calor extremo en los valles

La jornada de este lunes 17 de agosto estará marcada por una situación inestable en distintos puntos del país debido a la presencia de una DANA situada en el suroeste de la Península. De hecho, durante la madrugada todavía podrán registrarse tormentas en algunas zonas del suroeste, como continuación de la actividad del día anterior. A lo largo del día, la nubosidad y las precipitaciones afectarán a diferentes áreas, con especial atención a las zonas donde se desarrollen tormentas.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja riesgo meteorológico en varias comunidades autónomas. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana aparecen avisos relacionados principalmente con las lluvias y las tormentas. Luego en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid hay que sumarle avisos por altas temperaturas. En Galicia también hay que destacar avisos por nieblas.

Además de los avisos hay que tener en cuenta que en el Cantábrico predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles. En el Estrecho, Ceuta y Melilla se esperan nubes bajas que tenderán a remitir con el paso de las horas. Además, a partir de las horas centrales del día crecerá la nubosidad de evolución en las zonas de montaña y en distintos puntos del centro, sur y este de la Península.

Los chubascos y las tormentas podrán ser localmente intensos y estarán acompañados de rachas de viento muy fuertes y posible granizo. Las zonas con mayor probabilidad de registrar estos fenómenos serán Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus áreas próximas, el bajo Ebro y los Pirineos. La evolución de las tormentas podrá generar cambios importantes en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

En el norte, además de la nubosidad prevista en el Cantábrico, son posibles bancos de niebla durante las primeras horas del día. Este fenómeno también podrá aparecer en Ceuta y Melilla. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación, especialmente en las islas de mayor relieve.

Por su parte, el viento será moderado del norte en la mitad norte peninsular y podrá soplar con mayor intensidad en el litoral oeste de Galicia. En el valle del Ebro se espera cierzo moderado, mientras que en el Ampurdán predominará la tramontana, también de intensidad moderada. En el suroeste, el viento será del sur, flojo o moderado. En la vertiente mediterránea y Baleares soplará de componente este y sureste, mientras que en Canarias será del norte y moderado.

17/08 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas, lluvias y nieblas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior peninsular, mientras que permanecerán sin grandes cambios en las zonas litorales y en Baleares. En Canarias, en cambio, se espera un ligero descenso. El calor será especialmente destacado en buena parte de la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia y Madrid, donde se superarán los 35 grados. También podrán alcanzarse estos valores en puntos de Castilla y León y Valencia.

De hecho, en las zonas más calurosas, los termómetros podrán llegar puntualmente a los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo. Las temperaturas mínimas subirán en el centro de la Península y se mantendrán sin cambios importantes en el resto del territorio peninsular y en los archipiélagos. En el norte podrán bajar ligeramente. En amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y algunos puntos del noreste y el Cantábrico, las mínimas no bajarán de los 20 grados.

En Canarias se prevé una jornada algo más fresca que en días anteriores, con un ligero descenso de las temperaturas. Los cielos presentarán intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación en las islas montañosas. El viento soplará del norte con intensidad moderada. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 23 y los 28 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 30 grados.