El calor no da tregua: máximas de 40 grados en el valle del Guadalquivir

El calor seguirá siendo el protagonista este martes en gran parte de España, con temperaturas elevadas en Galicia, buena parte del centro y sur peninsular, Baleares, el valle del Ebro y las depresiones del noreste. El ligero alejamiento de la DANA hacia el oeste de la Península favorecerá una jornada estable, aunque con algunos intervalos nubosos y posibilidad de tormentas aisladas en zonas montañosas.

De hecho, el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja la situación de altas temperaturas en buena parte del territorio. El mapa muestra avisos activos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Los avisos aparecen representados con niveles amarillo y naranja, con mayor presencia durante las horas centrales y de la tarde.

La predicción apunta a cielos poco nubosos o despejados en general. Solo en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán aparecer nubes bajas, aunque con tendencia a despejarse. También serán posibles las brumas o los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el oeste de Alborán.

Por la tarde se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior. No se descarta que esta nubosidad pueda dejar tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos. La situación, por tanto, será predominantemente estable, pero con algunos focos de inestabilidad localizados durante las horas de mayor calentamiento.

El viento será flojo del sur en la mitad sur y flojo y variable en la mitad norte. En el Cantábrico y Galicia predominará la componente este, floja en general y más intensa en el litoral gallego. En la vertiente mediterránea y Baleares se espera viento del este o sureste, también flojo. En Canarias, en cambio, soplará del norte con intensidad moderada.

18/08 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, nieblas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias. En el suroeste y Baleares se mantendrán sin cambios o bajarán. El calor será especialmente intenso en amplias zonas, con temperaturas que podrán superar los 35 grados en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y las zonas de montaña.

El valle del Guadalquivir será una de las zonas donde el calor alcanzará sus valores más elevados, con temperaturas que podrán superar los 40 grados. Las mínimas, por su parte, bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en algunos puntos del centro y permanecerán sin cambios en el resto. Las noches tropicales continuarán en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y, puntualmente, en el noreste y el Cantábrico, con registros que no bajarán de los 20 grados.

El ascenso de las máximas también afectará al archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 23 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores se situarán entre los 23 y los 31 grados.