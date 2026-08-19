El tiempo da un vuelco: bajan los termómetros en casi todo el país salvo en Levante

Este miércoles, la aproximación de aire relativamente frío en altura favorecerá un ambiente algo más inestable en puntos de la mitad norte y del tercio este de la Península, aunque la estabilidad seguirá predominando en la mayor parte del territorio. De hecho, en el Cantábrico se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, mientras que en los litorales de Andalucía podrán aparecer algunas nubes bajas durante las primeras horas del día.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas serán algo de lo que hablar este 19 de agosto. Por ejemplo, Andalucía y Aragón aparecen con aviso naranja por altas temperaturas, al igual que Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Por su parte, Baleares, Castilla y León, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja figuran con avisos amarillos. Cataluña presenta avisos naranjas y amarillos según las zonas por altas temperaturas y tormentas, mientras que la Comunidad Valenciana mantiene el nivel rojo por altas temperaturas.

A partir del mediodía, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular. Esta situación podría dar lugar a chubascos y tormentas en los Pirineos y en el extremo nordeste, sin que se descarten también en los sistemas Béticos, el sistema Ibérico, la Cordillera Cantábrica y zonas próximas. En el nordeste peninsular, las tormentas podrán alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

El viento será del suroeste en general, con intensidad floja o moderada. En el Cantábrico y Galicia será del norte o noroeste, con giro a oeste, y tendrá mayor intensidad en los litorales gallegos. En el litoral del mar de Alborán y el Estrecho soplará poniente moderado, con algunos intervalos fuertes. En el tercio este y Baleares predominará el viento del sur, también moderado, mientras que en el interior será del oeste, flojo a moderado.

En Canarias, el alisio volverá a soplar con intensidad moderada. Los cielos presentarán intervalos nubosos, que podrán dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas. En conjunto, el archipiélago mantendrá una situación diferente a la prevista en buena parte de la Península, con temperaturas mínimas que subirán ligeramente y presencia de nubosidad en algunos sectores.

⚠️ AVISO ROJO | Temperaturas máximas muy altas en litorales de Valencia y litoral norte de Alicante. ➡️ Aviso en vigor el miércoles 19 de agosto entre las 13:00 y 20:59. ➡️ Se superarán los 42-44 °C. ➡️ ¡Peligro extraordinario! Sigue las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/q1G4GdgU6H — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, aunque habrá excepciones en el Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde se espera un ascenso. Este aumento podrá ser notable además en el litoral de Valencia. A pesar del descenso general de las máximas, se superarán los 36 grados en distintos puntos del centro peninsular, el valle del Ebro y zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y la Comunidad Valenciana.

El episodio de calor será especialmente intenso en determinadas zonas. Los 40 grados podrán superarse en el bajo Ebro y en el interior de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. También se esperan temperaturas muy elevadas en zonas bajas de la Comunidad Valenciana, con posibilidad de alcanzar el litoral, así como en la ribera baja del Ebro, Murcia y el litoral oriental de Andalucía. Estas condiciones podrán extenderse hacia zonas del este de la Meseta Sur, los sistemas Ibéricos y el alto Ebro.

Por su parte, las temperaturas mínimas presentarán una evolución desigual. Bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste, mientras que subirán en el resto del país. Continuarán las noches tropicales, con valores que no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos.

En Canarias, las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas se situarán entre los 24 y los 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 22 y los 31 grados en Santa Cruz de Tenerife. El archipiélago tendrá intervalos nubosos y algunas precipitaciones podrán registrarse en el norte de las islas montañosas. Además, el alisio volverá a soplar de forma moderada.