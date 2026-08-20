Alerta en diez comunidades por fuertes tormentas, lluvias y caída de las temperaturas

La entrada de un frente por el norte, acompañada de aire frío en altura y de una onda corta, dejará un predominio de tiempo inestable en buena parte de la Península. Además, de forma generalizada se esperan tormentas que pueden ser muy fuertes, con posibilidad de rachas de viento y precipitaciones muy fuertes. La situación será especialmente destacada en el tercio norte, el este peninsular y Baleares, donde los chubascos podrán presentar intensidad y persistencia.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves afecta a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. Predominan los avisos amarillos y naranjas por lluvias, tormentas y fenómenos costeros. Cabe destacar que tan solo Baleares y Valencia tienen avisos por altas temperaturas.

En el tercio norte los cielos estarán muy nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y también se esperan brumas y bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

En el este peninsular y Baleares predominarán los cielos nubosos, con chubascos y tormentas que pueden ser fuertes y estar acompañados de granizo. En el interior norte, sureste y sur de Baleares existe posibilidad de granizo, mientras que en el sureste peninsular puede producirse puntualmente granizo de tamaño grande.

En el resto de la Península se esperan intervalos de nubes medias y bajas, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional. El viento será en general del oeste y moderado. En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con intervalos fuertes, mientras que el poniente será protagonista en el litoral del mar de Alborán. En el sureste y en Baleares, el viento del suroeste será moderado y no se descartan rachas muy fuertes. A últimas horas también es posible la entrada de tramontana fuerte en el Ampurdán.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares. ➡️ Podrá haber inundaciones locales, sobre todo en el entorno de los Pirineos. ➡️ El jueves, tormentas con granizo grande y viento muy intenso en zonas del sureste. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/ZYufpm0Jcu — AEMET (@AEMET_Esp) August 19, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas bajarán en casi toda la Península, con un descenso que será especialmente notable en las máximas del nordeste. Por tanto, el cambio más destacado se producirá durante el día en esta zona, mientras que en otros puntos el descenso será menos acusado. Las mínimas, en cambio, subirán en algunos puntos del litoral mediterráneo.

Baleares tendrá una evolución diferente, con ligeros ascensos de las temperaturas. Además, junto con el litoral mediterráneo, será una de las zonas donde se mantendrán los valores más altos. En estas áreas podrán superarse los 35 grados y también registrarse noches con temperaturas por encima de los 20 grados.

El contraste térmico será, por tanto, importante entre unas zonas y otras. Mientras las máximas descenderán en buena parte de la Península, especialmente en el nordeste, el litoral mediterráneo y Baleares continuarán con temperaturas elevadas. En el Mediterráneo, además, las temperaturas mínimas podrán aumentar, favoreciendo noches más cálidas.

En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 24 y los 28 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 25 y los 31 grados. En ambas capitales se mantendrán sin cambios, dentro de una jornada marcada por el alisio moderado y la diferencia de nubosidad entre las vertientes norte y sur.