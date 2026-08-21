El paso de una vaguada deja fuertes tormentas en el Mediterráneo y un descenso térmico notable

Durante la madrugada de este viernes 21 de agosto, la situación meteorológica estará marcada por la presencia de tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, que podrán estar acompañadas de rachas de viento muy fuertes. En el litoral cantábrico también se esperan chubascos localmente fuertes. Estos fenómenos se producirán en el contexto del paso de una vaguada, que favorecerá una mayor inestabilidad en distintas zonas del país.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja esta situación, ya que se mantienen avisos amarillos en Baleares, Cantabria y País Vasco durante diferentes tramos de la jornada por lluvias y tormentas. En Cataluña, el nivel de aviso pasa a naranja a partir de las últimas horas de la tarde y se mantiene durante la noche, mientras que la Comunidad Valenciana cuenta con aviso amarillo desde la tarde.

A lo largo de la jornada, la actividad se desplazará hacia otras áreas. Por la tarde, se prevén chubascos acompañados de tormenta en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona. La situación tenderá a intensificarse de nuevo a últimas horas, cuando existe probabilidad de chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y en el norte de Castellón. En estas zonas, las precipitaciones podrían adquirir especial intensidad y continuidad.

En el resto de la Península predominará una situación más estable, con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará principalmente en las áreas donde se concentren los chubascos y las tormentas. En los interiores del Cantábrico serán probables las brumas y los bancos de niebla, que podrán reducir la visibilidad durante algunos momentos.

El viento será en general flojo y de componente oeste en la Península, aunque tendrá una intensidad moderada en el litoral cantábrico y en el Ebro. En los litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña soplará de componente este, mientras que en el Ampurdán habrá tramontana. En Baleares, el viento será moderado y del sur. En el mar de Alborán, el poniente podrá presentar intervalos fuertes y no se descartan rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares. ➡️ Chubascos intensos, con posibles inundaciones locales. ➡️ Tormentas con granizo grande y vientos muy intensos. ➡️ Sigue recomendaciones de Protección Civil. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/3Z8UWUAtg5 — AEMET (@AEMET_Esp) August 20, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en buena parte del país, especialmente en la meseta norte, el nordeste y el área mediterránea. El descenso será notable en zonas de la Ibérica, Castellón y Baleares, donde los valores diurnos bajarán de forma más acusada. También se espera un descenso generalizado de las temperaturas mínimas durante la noche y las primeras horas de la jornada. En cambio, el suroeste será una de las pocas zonas donde las máximas subirán, mientras que en el resto de la Península se mantendrán sin grandes cambios.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte, donde podrán producirse precipitaciones débiles, mientras que en la vertiente sur predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 24 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 24 y los 31 grados.