Adiós a la borrasca: regresa la estabilidad a casi toda España con altas temperaturas

Tras el paso de la borrasca, se prevé un tiempo estable en buena parte de la Península y Baleares por la influencia de las altas presiones. No obstante, en el noroeste, el Cantábrico y el oeste del Sistema Central, los cielos seguirán nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas e intermitentes. En Asturias y el nordeste de Galicia, estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormentas. En Baleares y el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos, aunque con presencia de nubosidad alta. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene aviso amarillo en tres comunidades autónomas. En el Principado de Asturias, el aviso está relacionado con las precipitaciones, ante la posibilidad de lluvias que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas. En Baleares y en la Comunidad Valenciana, el aviso responde a las altas temperaturas previstas durante las horas centrales del día.

También se esperan algunas nubes bajas matinales asociadas a brumas en la mitad oeste peninsular, con mayor presencia de nubosidad cuanto más hacia el noroeste durante la tarde. Existe además la posibilidad de formación de brumas matinales en Galicia, el sudoeste, el Estrecho y los litorales del nordeste, sin descartarlas en zonas de montaña de la mitad occidental. En Alborán se prevé calima débil.

El viento será en general del suroeste en la Península y Baleares, flojo o moderado, aunque no se descartan intervalos fuertes en la mitad norte. Tenderá a amainar al final de la tarde. En el litoral mediterráneo y Baleares será moderado de componente sur a partir de las horas centrales. En el Cantábrico soplará de componente oeste, también moderado, mientras que en Alborán habrá poniente moderado.

Predicción semanal: Hoy: en el interior nordeste peninsular, chubascos acompañados de tormentas que podrían ir con granizo grande y rachas de viento muy fuertes; en el interior noroeste chubascos que podrían ir con tormenta y rachas de viento muy fuertes. (1/2) 🧵 pic.twitter.com/CPWS5McSB1 — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas bajarán en Galicia, el Cantábrico, incluso de forma notable en el Cantábrico oriental, y la meseta norte. Por el contrario, subirán en Baleares y en el resto de la Península, especialmente en los litorales mediterráneos y Andalucía. Se podrán superar los 35 grados en los prelitorales de Valencia, la vega del Segura y Baleares. Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada, con una bajada más acusada en la mitad este peninsular.

En Canarias apenas se esperan cambios en las temperaturas. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados y el alisio soplará moderado. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 23 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 24 y los 30 grados.