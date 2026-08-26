La llegada de un frente por el noroeste marcará este miércoles el tiempo en España, con avisos meteorológicos activos en varias comunidades. Galicia afrontará chubascos y tormentas fuertes con posibilidad de granizo, mientras Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja tienen avisos por temperaturas elevadas. Cataluña presenta avisos por fenómenos relacionados con el viento y Baleares por rissagas (meteotsunami). Todos ellos de nivel amarillo.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación meteorológica se irá inestabilizando durante la jornada debido a la llegada de un frente por el noroeste. Los cielos se cubrirán progresivamente en el noroeste y el Cantábrico, donde las precipitaciones irán extendiéndose.

La zona más afectada será la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas fuertes, granizo y acumulados significativos. La inestabilidad también alcanzará por la tarde el Pirineo occidental, con chubascos y tormentas de intensidad fuerte.

En el resto de la Península, la situación será más estable por la influencia de las altas presiones sobre el Mediterráneo. Se esperan intervalos de nubes medias y altas en el centro y este peninsular, mientras que los cielos estarán despejados en el sur. No obstante, no se descartan algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos.

En Canarias habrá intervalos de nubes en las vertientes norte de las islas y cielos despejados en las zonas orientadas al sur.

🌀 Una nueva borrasca afectará a España miércoles y jueves. ⛈️ Lluvias en el noroeste peninsular, abundantes y con tormentas fuertes in Galicia. 🌬️ Rachas de viento muy fuertes en el norte peninsular. 🌡️ Descenso térmico el jueves, pero calor en el este peninsular y Baleares. pic.twitter.com/piNKnTs5YE — AEMET (@AEMET_Esp) August 25, 2026

Rachas de viento de más de 70 km/h

El viento soplará de componente suroeste de forma moderada en buena parte de la Península. En algunos puntos podrá alcanzar intervalos fuertes y no se descartan rachas muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, especialmente en zonas de la Meseta Norte y las montañas del norte.

En el arco mediterráneo y Baleares predominará el viento del este, flojo o moderado, mientras que en el mar de Alborán soplará poniente moderado con algunos intervalos fuertes. En el Cantábrico oriental, el viento rolará de sur a noroeste y podrá presentar algún intervalo fuerte. En Canarias continuará el alisio moderado.

Más de 35 grados en varias zonas

El calor continuará siendo protagonista en buena parte del territorio. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la Meseta Norte y el sistema Ibérico, con un ascenso notable en el Cantábrico oriental, donde el incremento podrá superar los seis grados.

También se podrán alcanzar o superar los 35 grados en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste. En cambio, las temperaturas máximas descenderán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y permanecerán sin grandes cambios en otras áreas.

Las temperaturas mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto de la Península. En Canarias no se esperan variaciones relevantes.

La situación estará condicionada por la presencia de calima débil en el este peninsular y Baleares, mientras que podrán aparecer brumas en las montañas del tercio noroeste y nieblas matinales en zonas del Estrecho.