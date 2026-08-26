¿Qué es y cómo se produce el meteotsunami que ha alarmado a la costa valenciana?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana ha explicado las causas de la brusca retirada y posterior entrada de agua marina registrada en las playas de Jávea y otros puntos del litoral valenciano el pasado 24 de agosto.

El fenómeno, conocido técnicamente como meteotsunami o rissaga, sorprendió a los bañistas en torno a la una y media del mediodía cuando el agua de la playa se retiró unos diez metros, ganando la arena ese espacio.

Este hecho responde a una variación brusca del nivel del mar provocada por perturbaciones en la atmósfera, no por un terremoto. Se produce cuando ondas gravitatorias atmosféricas generan cambios rápidos de presión que afectan a la superficie del mar. En determinadas condiciones, estas ondas pueden entrar en resonancia con la configuración de una playa, una bahía o un puerto y amplificar el movimiento del agua.

El mecanismo funciona como un barómetro invertido: cuando aumenta la presión atmosférica, el nivel del mar tiende a bajar; cuando disminuye, el agua tiende a subir. Por sí sola, esta variación no suele explicar grandes ascensos, pero determinadas condiciones pueden favorecer una transferencia de energía mucho mayor y provocar oscilaciones bruscas.

Estas ondas gravitatorias atmosféricas que generan variaciones de la presión atmosférica en superficie, a su vez generan variaciones en el nivel del mar, ya que, en definitiva, un cambio de presión atmosférica implica un cambio en el peso del aire que hay sobre el mar. — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 24, 2026

Las olas generadas por los meteotsunamis en un primer momento son minúsculas, aunque después crecen por resonancia hasta alcanzar proporciones que pueden causar daños considerables en determinadas zonas costeras, con tiempos de escala que van desde minutos a horas.

Desde la Aemet valenciana recuerdan que el 23 de julio de 2017 se produjo un fenómeno similar. En aquella ocasión, se notificaron cuatro reportes de bruscos ascensos del nivel del mar en Torrevieja, la Marina de Elche, Santa Pola y El Campello. En Santa Pola, en Playa Lisa y Gran Playa, también fue visible el fenómeno del pasado lunes 24 de agosto. El agua llegó a avanzar hasta la avenida Blasco Ibáñez, lo que llevó a la Policía Local a cortar temporalmente el tráfico.

En España, uno de los ejemplos más conocidos es la rissaga de Menorca, especialmente en el puerto de Ciudadela, donde la resonancia entre la onda atmosférica y la propia oscilación del puerto puede provocar importantes variaciones del nivel del agua. Asimismo, recibe otros nombres en diferentes lugares del Mediterráneo. Por ejemplo, en la costa suroeste de Sicilia se le conoce como marrobio, y en Malta se le llama milghuba.