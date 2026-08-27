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Nueva borrasca atlántica: tormentas y granizo frente al intenso calor del sur

Una borrasca dejará lluvias y tormentas en el norte, mientras el este y el sur mantendrán el calor con máximas que rondarán los 40 grados.

Libertad Digital
Una borrasca dejará lluvias y tormentas en el norte, mientras el este y el sur mantendrán el calor con máximas que rondarán los 40 grados.
Una persona en medio de una tormenta de verano. | EFE

España afronta este jueves una jornada marcada por un fuerte contraste meteorológico entre unas zonas y otras. La inestabilidad se concentrará principalmente en el norte y el noroeste peninsular, mientras que el este y buena parte del sur mantendrán un tiempo más estable y temperaturas elevadas.

Una nueva borrasca atlántica afectará especialmente a Galicia y a otras zonas del norte. El frente asociado dejará cielos cubiertos y precipitaciones, que podrán ir acompañadas de tormentas y granizo en algunos puntos. También se esperan tormentas en áreas del Pirineo occidental.

La diferencia de temperaturas será uno de los aspectos más destacados de la jornada. Mientras en Lugo las máximas rondarán los 20 grados, en zonas del valle del Ebro los termómetros podrán acercarse a los 40 grados.

Tormentas y fresco

En el norte y noroeste, el paso de la borrasca favorecerá un ambiente más fresco e inestable. Galicia concentrará las precipitaciones más importantes, aunque también podrán producirse tormentas en otras zonas del norte peninsular.

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La situación será diferente en el área mediterránea y en buena parte del sur, donde predominará el tiempo estable. Las temperaturas seguirán siendo elevadas y podrán superar los 35 grados en algunos puntos, con valores especialmente altos en el interior y el valle del Ebro. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos más despejados.

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