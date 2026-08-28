El tiempo se estabiliza en la Península aunque persisten las lluvias en el noroeste

La situación meteorológica tenderá a estabilizarse en la Península con el alejamiento del sistema de bajas presiones que ha protagonizado las jornadas previas. Aun así, el tiempo no será completamente estable en todas las zonas. Persistirá un predominio de cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular y en el área cantábrica, donde se mantendrá la posibilidad de precipitaciones. Galicia, Asturias y León serán algunas de las zonas más afectadas por esta inestabilidad residual, con chubascos que podrán ir acompañados ocasionalmente de tormenta. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos meteorológicos por rissagas en las Islas Baleares durante la jornada.

Durante las primeras horas del día, estos fenómenos podrán adquirir mayor intensidad. En el oeste de Galicia, los chubascos y las tormentas podrían llegar a ser localmente fuertes, especialmente de madrugada y a primeras horas. A medida que avance la jornada, la actividad tenderá a disminuir. Con una probabilidad más baja, las precipitaciones también podrían alcanzar de forma aislada algunas zonas aledañas. Además, se esperan bancos de niebla matinales en el tercio noroeste peninsular, lo que podría marcar el inicio del día en distintos puntos de esta área.

En el resto del territorio peninsular, el panorama será en general más tranquilo. Habrá cielos nubosos, con presencia de nubes medias y altas, en Baleares, Melilla y el extremo este de la Península. En estas zonas, la nubosidad tenderá a disminuir y los cielos irán despejándose con el paso de las horas. Sin embargo, estas nubes podrán dar lugar a tormentas ocasionales. En general serán secas, aunque en algunos puntos del extremo sureste podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. Fuera de estas áreas, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La calima será otro de los fenómenos presentes en la previsión. Afectará al tercio sureste peninsular, así como a Melilla y Baleares. Mientras tanto, el viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares. En Galicia y el Cantábrico estará acompañado por una componente sur, mientras que en el suroeste predominará también la componente norte. En las zonas de litoral se espera viento moderado, aunque tenderá a amainar en el Mediterráneo. En el resto del territorio, el viento será en general flojo.

No obstante, en algunos puntos costeros del norte el viento podrá ganar intensidad. Se prevén intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de la costa de Galicia y Asturias. La evolución del día estará marcada, por tanto, por una mayor estabilidad general en buena parte de la Península, aunque todavía con focos de inestabilidad en el noroeste, el Cantábrico y el extremo sureste.

28/08 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: rissagas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las máximas ascenderán en la mitad occidental de la Península, con un aumento que podrá ser localmente notable en el extremo noroeste. Por el contrario, bajarán en Baleares y en el tercio este peninsular, donde el descenso también podrá ser localmente notable. En el resto del territorio se esperan pocos cambios. Las temperaturas mínimas descenderán de forma general, salvo en Galicia y Canarias, donde se prevén variaciones escasas. Además, las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el entorno del bajo Ebro.

Canarias presentará cielos nubosos, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. El alisio soplará con intervalos fuertes y serán probables las rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 24 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 16 y los 26 grados.